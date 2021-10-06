https://tr.sputniknews.com/20211006/morgan-stanley-turkiyeyi-3-riskli-arasinda-gosterdi-1049565578.html

Morgan Stanley, Türkiye'yi '3 riskli' arasında gösterdi

Morgan Stanley, Türkiye'yi '3 riskli' arasında gösterdi

Morgan Stanley, Türkiye'nin S&P 500 düzeltmelerinden en fazla etkilenebilecek üç riskli ülkeden biri olduğunu belirtti. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T10:27+0300

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türkiye

morgan stanley

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Bloomberg HT'nin haberine göre Morgan Stanley, yayımladığı bir araştırma raporunda Polonya, Güney Afrika ve Türkiye’nin S&P 500’de yaşanabilecek bir düzeltmeden en fazla etkilenecek ülkeler arasında bulunduğunu söyledi. Bu üç ülkedeki hisselerin S&P 500 ve kazanç revizyonlarıyla yüksek korelasyona sahip olduğunu belirten Morgan Stanley stratejistleri, Rusya ve Ortadoğu’daki diğer ülkelerin önceki dönemlere göre ABD hisse senedi piyasalarıyla daha düşük bir korelasyona sahip olduğunu da belirtti.

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2021

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türkiye, morgan stanley