Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211006/muglada-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1049563615.html
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T09:14+0300
2021-10-06T09:14+0300
2021-10-06T09:13+0300
türkiye
muğla
yangın
müdahale
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049563590_0:103:1201:778_1920x0_80_0_0_23be7528f69b76e49c7dd4c9c89aea1c.jpg
Atakent Mahallesi Dereköy mevkisinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, itfaiye ekipleri ile yangın söndürme işçilerince müdahale ediliyor.Havanın aydınlanmasıyla 3 uçak ile 16 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.
türkiye
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049563590_35:0:1072:778_1920x0_80_0_0_3254c87843a5fd85e46dcdbc0292f1f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
muğla, yangın, müdahale
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Atakent Mahallesi Dereköy mevkisinde gece saatlerinde
henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına,
5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, itfaiye ekipleri ile yangın söndürme işçilerince müdahale ediliyor.
Havanın aydınlanmasıyla
3 uçak ile 16 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.
Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.