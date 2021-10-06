https://tr.sputniknews.com/20211006/muglada-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1049563615.html

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T09:14+0300

2021-10-06T09:14+0300

2021-10-06T09:13+0300

türkiye

muğla

yangın

müdahale

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Atakent Mahallesi Dereköy mevkisinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, itfaiye ekipleri ile yangın söndürme işçilerince müdahale ediliyor.Havanın aydınlanmasıyla 3 uçak ile 16 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

türkiye

muğla

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2021

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muğla, yangın, müdahale