https://tr.sputniknews.com/20211006/nasadan-ilk-asteroitle-planli-carpisma-icin-uzaya-arac-gonderecek-1049584828.html

NASA'dan ilk: Asteroitle planlı çarpışma için uzaya araç gönderecek

NASA'dan ilk: Asteroitle planlı çarpışma için uzaya araç gönderecek

NASA, gök cisimlerinden dünyayı korumak amacıyla uzay aracını dünya yörüngesine yakın bir asteroidle çarpışması için fırlatacak. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T18:54+0300

2021-10-06T18:54+0300

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Çifte Asteroid Yön Değiştirme Testi (DART) adı verilen misyon kapsamında dünyanın yörüngesine yakın bir asteroitle planlı çarpışma gerçekleştirmesi için yeni uzay aracı fırlatacağını duyurdu.Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX'in Falcon 9 roketiyle, 23 Kasım'da California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılacak uzay aracıyla, ilk defa yeryüzüne düşme ihtimali olan gök cisimlerine karşı bir savunma sistemi test edilecek.DART projesinin, söz konusu asteroidin 2003 yılında dünyaya 6 milyon kilometre mesafeden geçmesi üzerine başlatıldığını belirten NASA, Didymoon isimli asteroidle gerçekleşecek çarpışmada 160 metre çapındaki gök cisminin yörüngesini değiştirmeyi hedefleyecek.NASA'nın DART program bilimcisi Tom Statler, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:Gezegen savunmasında bir ilkin yaşanacağı planlı çarpışmanın Eylül 2022'de gerçekleşmesi bekleniyor.Dünyaya 7 milyon milden daha yakın yörüngede hareket eden cisimler, tehlikeli olarak görülüyor.

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nasa, test, asteroit