NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya’yla ilişkileri sürdürmeliyiz

Georgetown Üniversitesi’nde konuşan Stoltenberg, “Rusya’yla ilişkileri sürdürmemiz gerektiğini düşünüyorum, çünkü yeni soğuk savaşa ve silahlanma yarışına ihtiyacımız yok” ifadesini kullandı.Stoltenberg, günümüzde NATO ve Rusya arasındaki ilişkilerin soğuk savaştan bu yana en alt noktada bulunduğunu da sözlerine ekledi.'Ukrayna ve Gürcistan’ın üyeliği yarının işi olmadığı açık’NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın, Gürcistan ve Ukrayna’nın NATO üyeliğine engel olma ihtimalini de değerlendirdi.Stoltenberg, “Gürcistan ve Ukrayna’nın üyeliğine ancak NATO üyeleri karar verebilir. Ne Rusya ne de başka bir ülke bu kararı veto etme hakkına sahip değil” diye konuştu.Ancak bu iki ülkenin ne zaman üye olacağını söyleyemeyeceğini belirten Genel Sekreter, “Ancak bunun yarın olmayacağı açık” diye ekledi.NATO ülkelerine, adaylara desteği artırma çağrısında bulunan Stoltenberg, bu konuyu ABD Başkanı Joe Biden’le görüştüğünü belirtti.