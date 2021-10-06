https://tr.sputniknews.com/20211006/netflix-squid-gamede-kullanilan-ve-gercek-cikan-telefon-numarasini-kaldiriyor-1049575374.html

Netflix, Squid Game'de kullanılan ve gerçek çıkan telefon numarasını kaldırıyor

Netflix, Squid Game'de kullanılan ve gerçek çıkan telefon numarasını kaldırıyor

Netflix, Güney Kore yapımı 'Squid Game' dizisinde kullanılan ve gerçek olduğu ortaya telefon numarasının bulunduğu sahnede değişiklik yapılacağını açıkladı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T15:18+0300

2021-10-06T15:18+0300

2021-10-06T15:18+0300

netflix

yaşam

telefon

telefon numarası

squid game

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Dünya genelinde en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Netflix'in Güney Kore yapımı 'Squid Game' dizisinin 1. sezonundaki bir sahnede yer alan telefon numarası, en az dizi kadar konuşulmuştu. Dizide karakterlerin oyuna katılmak için aramaları gereken numaranın gerçek bir telefon numarası olduğu ortaya çıkmış ve bu durum numara sahibinin hayatını bir hayli zorlaştırmıştı. Numaranın sahibi Kim Gil-young, 'Sürekli arama ve mesaj aldığını' ve normal hayatını sürdürmekte zorluk çektiğini Netflix'e bildirmesinin ardından şirket, söz konusu sahneyi editleyeceklerini açıkladı. Açıklamada, "Prodüksiyon şirketiyle birlikte, sahneleri düzenleyeceğiz. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" denildi. Başrollerinde Lee Jung-jae ve Park Hae-soo ikilisinin yer aldığı ve uluslararası bir git haline gelen "Squid Game"in hikâyesi; para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncunun, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul etmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

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netflix, telefon, telefon numarası, squid game