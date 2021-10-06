Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211006/netflix-squid-gamede-kullanilan-ve-gercek-cikan-telefon-numarasini-kaldiriyor-1049575374.html
Netflix, Squid Game'de kullanılan ve gerçek çıkan telefon numarasını kaldırıyor
Netflix, Squid Game'de kullanılan ve gerçek çıkan telefon numarasını kaldırıyor
Netflix, Güney Kore yapımı 'Squid Game' dizisinde kullanılan ve gerçek olduğu ortaya telefon numarasının bulunduğu sahnede değişiklik yapılacağını açıkladı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T15:18+0300
2021-10-06T15:18+0300
netflix
yaşam
telefon
telefon numarası
squid game
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049542157_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bd106f9e46e6383549c1b2f0228635c5.jpg
Dünya genelinde en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Netflix'in Güney Kore yapımı 'Squid Game' dizisinin 1. sezonundaki bir sahnede yer alan telefon numarası, en az dizi kadar konuşulmuştu. Dizide karakterlerin oyuna katılmak için aramaları gereken numaranın gerçek bir telefon numarası olduğu ortaya çıkmış ve bu durum numara sahibinin hayatını bir hayli zorlaştırmıştı. Numaranın sahibi Kim Gil-young, 'Sürekli arama ve mesaj aldığını' ve normal hayatını sürdürmekte zorluk çektiğini Netflix'e bildirmesinin ardından şirket, söz konusu sahneyi editleyeceklerini açıkladı. Açıklamada, "Prodüksiyon şirketiyle birlikte, sahneleri düzenleyeceğiz. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" denildi. Başrollerinde Lee Jung-jae ve Park Hae-soo ikilisinin yer aldığı ve uluslararası bir git haline gelen "Squid Game"in hikâyesi; para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncunun, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul etmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049542157_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_9f645560a7e7486c4bafd3a29b6b37f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
netflix, telefon, telefon numarası, squid game

Netflix, Squid Game'de kullanılan ve gerçek çıkan telefon numarasını kaldırıyor

15:18 06.10.2021
© REUTERS / KIM HONG-JISquid Game
Squid Game - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© REUTERS / KIM HONG-JI
Abone ol
Netflix, Güney Kore yapımı 'Squid Game' dizisinde kullanılan ve gerçek olduğu ortaya telefon numarasının bulunduğu sahnede değişiklik yapılacağını açıkladı.
Dünya genelinde en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Netflix'in Güney Kore yapımı 'Squid Game' dizisinin 1. sezonundaki bir sahnede yer alan telefon numarası, en az dizi kadar konuşulmuştu.
Dizide karakterlerin oyuna katılmak için aramaları gereken numaranın gerçek bir telefon numarası olduğu ortaya çıkmış ve bu durum numara sahibinin hayatını bir hayli zorlaştırmıştı.
Numaranın sahibi Kim Gil-young, 'Sürekli arama ve mesaj aldığını' ve normal hayatını sürdürmekte zorluk çektiğini Netflix'e bildirmesinin ardından şirket, söz konusu sahneyi editleyeceklerini açıkladı.
Açıklamada, "Prodüksiyon şirketiyle birlikte, sahneleri düzenleyeceğiz. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" denildi.
Başrollerinde Lee Jung-jae ve Park Hae-soo ikilisinin yer aldığı ve uluslararası bir git haline gelen "Squid Game"in hikâyesi; para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncunun, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul etmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:23Louis Vuitton defilesinde protesto: 'Aşırı Tüketim Eşittir Yok Oluş'
15:18Netflix, Squid Game'de kullanılan ve gerçek çıkan telefon numarasını kaldırıyor
15:12Diyarbakır'da toprak altından gizemli bir rozet çıktı, aynı simge Amerikan dolarında da var
15:11Twitch 'hacklendi' iddiası: Kaynak kodu ve yayıncı ödemeleri sızdırılmış olabilir
15:05Lavrov: İranlı mevkidaşımla Türkiye'nin de yer aldığı '3+3 formatını' istişare ettik
14:58Gerekçe koronavirüs aşısı: Hollanda güzeli Dilay Willemstein, Miss World yarışmasından çekildi
14:53Hem 8x8 hem de amfibik silah araç Algan birçok farklı görevde kullanılabilecek
14:52Fenerbahçe'ye yeni sponsor
14:52Yerli robot Mini Ada internette satışa çıktı
14:49Kılıçdaroğlu: Erdoğan'dan sağlık raporu istemek artık bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir
14:48Amazon, ABD dışındaki ilk '4 yıldızlı' mağazasını İngiltere'de açtı
14:35Dünya Bankası, Rusya'nın 2021 büyüme oranı tahminini yükseltti
14:25ByLock'un lisans sahibi Keynes: Beni 'Çaycı Mehmet' gibi düşünebilirsiniz, hiçbir şeyden haberim yok
14:21'Einstein, Roswell UFO kazası üzerinde çalıştı, 5 uzaylının cesedini inceledi'
14:09Bilim insanları 'Kovid parmağı sendromu'nun nedenlerini ve tedavisini açıkladı
14:04Lavrov ve Blinken, İran nükleer anlaşmasına dönüş olasılığını konuştu
13:53Prof. Dr. Aydın: Daha ağır bir dönem geçirme ihtimalimiz var
13:51EURO 2024'e renkli logo: Çeşitliliğin kutlandığı bir senenin tanıtımını yapıyoruz
13:44Britanya'da diş hekimleri sağlık sistemine çalışmıyor, randevu alınamıyor: '11 dişimi kendim çektim'
13:43Yargıtay açıkladı: Hangi partilerin üye sayısı düştü?