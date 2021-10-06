https://tr.sputniknews.com/20211006/ozisik-tarim-kredi-marketi-ile-zincir-marketi-karsilastirdi-mustafa-bunlari-ozellikle-mi-sectin-1049570008.html

Özışık, Tarım Kredi marketi ile zincir marketi karşılaştırdı: 'Mustafa bunları özellikle mi seçtin?'

Özışık, Tarım Kredi marketi ile zincir marketi karşılaştırdı: 'Mustafa bunları özellikle mi seçtin?'

İnternet Haber’in sahibi Hadi Özışık, Tarım Kredi Kooperatif’in ürünleriyle zincir marketlerin bazı ürünlerini karşılaştırdı. Ürün fiyatlarının zincir... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T12:38+0300

2021-10-06T12:38+0300

2021-10-06T12:38+0300

ekonomi

enflasyon

zam

fiyat

süpermarket

market

tarım kredi kooperatifleri

fahiş fiyat

hadi özışık

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İnternet Haber’in sahibi Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fiyatlar daha uygun” dediği Tarım Kredi Kooperatif’in ürünleriyle zincir marketlerden Migros’un bazı kendi ürünlerini karşılaştırdı. Özışık'ın ekibi tarafından seçilen bazı ürünlerin fiyatları birbiriyle neredeyse aynı çıkarken, bazılarının da zincir markette daha ucuz olduğu görüldü. Özışık ekip arkadaşına, “Ya Mustafa sen bunları özellikle mi seçtin. Bak bunlar fiyatları daha sonradan indirmiş olabilirler” diye tepki gösterdi.Özışık’ın programında gösterdiği ürünler arasında salça, şeker, yeşil mercimek yer aldı. Özışık'ın aktardığına göre, Tarım Kredi Kooperatif’in salçası 7.96 lira iken, Migros’un kendi ürünü olan salça 7.50 lira. Kooperatifin toz şekeri 5.90 lira iken, zincir market ürünü 5.85 lira. Yeşil mercimek kooperatifte 13.24 lirayken, zincir market ürünü 13.50 lira.

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enflasyon, zam, fiyat, süpermarket, market, tarım kredi kooperatifleri, fahiş fiyat, hadi özışık