https://tr.sputniknews.com/20211006/pandora-belgelerinden-feto-tutuklusu-eski-vekilin-esi-de-cikti-1049568345.html

Pandora Belgeleri'nden FETÖ tutuklusu eski vekilin eşi de çıktı

Pandora Belgeleri'nden FETÖ tutuklusu eski vekilin eşi de çıktı

‘Pandora Belgeleri’nden, FETÖ davasından cezaevinde olan eski AK Parti milletvekili İlhan İşbilen’in eşi Nebahat Evyap İşbilen de çıktı. Belgeler İşbilen’in... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T12:03+0300

2021-10-06T12:03+0300

2021-10-06T12:02+0300

dünya

ilhan işbilen

vergi kaçırma

pandora

pandora papers

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Soros'un fonladığı Pandora Belgeleri’ni inceleyen basın kuruluşlarından DW Türkçe’nin haberine göre, FETÖ davasından cezaevinde olan eski AK Parti milletvekili İlhan İşbilen’in eşi Nebahat Evyap İşbilen'in hesaplarına ve mal varlıklarına tedbir konmadan bir ay önce 110 milyon doları vergi cennetlerine aktardığı belirlendi.Nebahat Evyap İşbilen, 2017 yılında hesaplarına tedbir kararı konulmadan önce varlıklarını Türkiye’den çıkarıp Britanya Virjin Adaları’na aktardı. Bunun için Nisan 2017’de yapılan başvuruda, toplamda 110 milyon doları bulan bu varlıkların 35 milyon dolarının nakit ve 75 milyon dolarının da bono ve senetlerden oluştuğu görüldü.O dönem offshore danışmanlık şirketi olan Trident Trust Company aracılığıyla, evraklarda yazıldığı şekliyle 'Moonglade Trust, The' adlı tröste aktarmak üzere Britanya Virjin Adaları merkezli “Scoopton Trading Ltd” adında bir offshore firma kuruldu. Bu firmanın varlıklarının toplamda 110 milyon doları bulacağı belirtildi.Evyap Holding’in eski hissedarı ve yöneticisi olan Nebahat İşbilen’in offshore şirketin gerçek sahibi olduğu bilgisi, vekil hissedar olarak atanan Bahamalar merkezli Trident Nominees şirketi üzerinden gizlendi. Şirkete başka bir vergi cenneti olan Guernsey’den de iki direktör atandı.1 ay sonra tedbir18 Mayıs 2017’de hesaplarından yüklü miktarda para çekmesi üzerine Nebahat Evyap İşbilen’in Türkiye’deki mal varlığı ve banka hesaplarına 'mal varlığı değerlerini kaçırmaya yönelik işlemler kapsamında olabileceği gerekçesiyle' yaşlılık aylığı hariç tedbir kondu, 15 Ocak 2019’da ise bu tedbir kaldırıldı.Avukatı: DolandırıldıDW Türkçe’ye açıklama yapan Nebahat Evyap İşbilen’in avukatı Esra Kırımlı ise para kaçırma iddiasını yalanlayarak müvekkilinin dolandırıldığını savundu. Kırımlı, paranın Türkiye’den çıktığını kabul etse de kurulan offshore şirketle ilgili müvekkilinin bilgisi, talebi veya onayı olmadığını ve bu nedenle İngiltere Yüksek Mahkemesi’nde şu anda devam eden bir dolandırıcılık davası olduğunu söyledi. Avukat, müvekkilini 2017’deki eski kişisel avukatının dolandırdığını öne sürdü.

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