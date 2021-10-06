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https://tr.sputniknews.com/20211006/papa-fransada-216-bin-cocugun-cinsel-istismar-magduru-olmasi-nedeniyle-uzgun-1049563935.html
Papa, Fransa'da 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olması nedeniyle üzgün
Papa, Fransa'da 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olması nedeniyle üzgün
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olmasından büyük üzüntü duyduğunu... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T09:31+0300
2021-10-06T09:34+0300
dünya
fransa
vatikan
papa francis
cinsel istismar
çocuk
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Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Fransız rahipler hakkında çıkan rapor konusunda bilgilendirilen Papa’nın, raporun içeriğini acıyla öğrendiği belirtildi. Açıklamada, Papa'nın düşüncelerinin mağdurlarla olduğu kaydedildi. Ruhani liderin, bu hadiseleri bildirmelerinden ötürü mağdurların cesaretlerine ve Fransa Kilisesine minnettar olduğu ifade edildi. Papa Francis'in istismarlar nedeniyle mağdurlardan özür dilememesi dikkati çekti.
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fransa, vatikan, papa francis, cinsel istismar, çocuk

Papa, Fransa'da 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olması nedeniyle üzgün

09:31 06.10.2021 (güncellendi: 09:34 06.10.2021)
© REUTERS / VATICAN MEDIAPapa Francis
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© REUTERS / VATICAN MEDIA
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olmasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.
Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Fransız rahipler hakkında çıkan rapor konusunda bilgilendirilen Papa’nın, raporun içeriğini acıyla öğrendiği belirtildi.
Açıklamada, Papa'nın düşüncelerinin mağdurlarla olduğu kaydedildi. Ruhani liderin, bu hadiseleri bildirmelerinden ötürü mağdurların cesaretlerine ve Fransa Kilisesine minnettar olduğu ifade edildi.
Papa Francis'in istismarlar nedeniyle mağdurlardan özür dilememesi dikkati çekti.
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