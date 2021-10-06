https://tr.sputniknews.com/20211006/peskov-avrupada-gaz-fiyatlarindaki-artisin-rusyayla-ilgisi-yok-1049584961.html

Peskov: Avrupa'da gaz fiyatlarındaki artışın Rusya'yla ilgisi yok

Peskov: Avrupa'da gaz fiyatlarındaki artışın Rusya'yla ilgisi yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ancak profesyonel olmayanların Avrupa'da gaz fiyatlarının artmasından Rusya'yı sorumlu tutabileceğini söyledi. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T18:57+0300

2021-10-06T18:57+0300

2021-10-06T18:57+0300

dünya

avrupa

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dmitriy peskov

doğalgaz

gaz

fiyat

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Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında Avrupa'da gaz fiyatlarındaki artışın bir dizi faktöre bağlı olduğunun altını çizerek yalnızca profesyonel olmayanların bunda Rusya'yı suçlu bulabileceğini belirtti.Peskov, "Avrupa'da gaz piyasasında yaşananlarda Rusya'nın daha önce hiçbir rolü olmadığında, şu anda rolü bulunmadığında ve bulunamayacağında ısrarcıyız. Rusya, mevcut anlaşmalar kapsamında üstlendiği tüm yükümlülükleri en titiz şekilde yerine getirdi, getiriyor ve getirecek" dedi.Avrupa'daki durumun pandemi sonrası ekonomide görülen toparlanma süreci, enerji kaynakları tüketiminin artması ve gaz depolarının dolu olmaması ile ilişkili olduğunu kaydeden Peskov, "İstatistikler, gaz depolarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla gerçekten de daha az dolu olduklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.Gaz fiyatları rekor kırıp düşüş yaşadıAvrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli doğal gaz kontratlarında, 1 megavatsaati 160 euroya kadar çıkarak rekor kıran gazın fiyatı saat 15.25 itibarıyla dünkü seviyelerin de altına inerek 108 Euroya düştü.Gaz fiyatları, Ekim 2020'nin başında 96 Euro seviyesinde bulunuyordu.

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avrupa, rusya, dmitriy peskov, doğalgaz, gaz, fiyat