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Pınar Karşıyaka'dan İsrail polisine tepki
Pınar Karşıyaka'dan İsrail polisine tepki
Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, Tel Aviv'deki havalimanında bekletildikleri için yaklaşık 4 saatlik gecikmeyle Türkiye'ye dönebildiklerini... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T23:27+0300
2021-10-06T23:27+0300
spor
israil
tepki
pınar karşıyaka
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Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, yaptığı açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne İsrail deplasmanında aldıkları galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.Sezon başında hem Türkiye’de hem Avrupa’da yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini kaydeden Çınar, "Büyük ölçüde yeni kurulan bir takım olmamıza rağmen dün çok önemli bir galibiyet aldık. Ancak İsrail'den dönerken havalimanında maruz kaldığımız muamele bizi şaşırttı. Özel uçakla gittiğimiz ülkede sadece 32 saat süre geçirdikten sonra aynı kafile ile sorunsuz şekilde ayrılabilecekken güvenlik kontrolü gerekçesiyle havalimanında 4 saat bekletildikten sonra dönmek zorunda kaldık. Açıkçası yersiz ve anlamsız bulduğumuz bu uygulama, takıma ve kafileye rahatsızlık vermekten öteye geçmedi. Uygulamayla ilgili herhangi bir açıklama da yapılmadı" dedi.Kudüs kentinde karşılaştığı Hapoel Bank Yahav Kudüs'ü yenerek organizasyona galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka kafilesi, saat 01.30'da planlanan özel uçakla İzmir'e dönmek için Ben Gurion Havalimanı'na gitti. Ancak İsrailli güvenlik görevlileri, yaklaşık 1 saat boyunca kafilenin çantalarında arama yaptı.Bu süreçte kafile uçağa binmeye başladı. Ancak aramanın bitmemesi ve havalimanının saat 02.00'de kapanmasından dolayı kafile uçaktan indirildi. Uçuş saat 05.00'e ertelenirken, Pınar Karşıyaka kafilesi saat 07.30'da İzmir'e geldi.
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israil, tepki, pınar karşıyaka

Pınar Karşıyaka'dan İsrail polisine tepki

23:27 06.10.2021
© Fotoğraf : Twitter/Pınar KarşıyakaPınar Karşıyaka
Pınar Karşıyaka - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© Fotoğraf : Twitter/Pınar Karşıyaka
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Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, Tel Aviv'deki havalimanında bekletildikleri için yaklaşık 4 saatlik gecikmeyle Türkiye'ye dönebildiklerini belirterek, ''İsrail'den dönerken havalimanında maruz kaldığımız muamele bizi şaşırttı'' dedi.
Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, yaptığı açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne İsrail deplasmanında aldıkları galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Sezon başında hem Türkiye’de hem Avrupa’da yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini kaydeden Çınar, "Büyük ölçüde yeni kurulan bir takım olmamıza rağmen dün çok önemli bir galibiyet aldık. Ancak İsrail'den dönerken havalimanında maruz kaldığımız muamele bizi şaşırttı. Özel uçakla gittiğimiz ülkede sadece 32 saat süre geçirdikten sonra aynı kafile ile sorunsuz şekilde ayrılabilecekken güvenlik kontrolü gerekçesiyle havalimanında 4 saat bekletildikten sonra dönmek zorunda kaldık. Açıkçası yersiz ve anlamsız bulduğumuz bu uygulama, takıma ve kafileye rahatsızlık vermekten öteye geçmedi. Uygulamayla ilgili herhangi bir açıklama da yapılmadı" dedi.
Kudüs kentinde karşılaştığı Hapoel Bank Yahav Kudüs'ü yenerek organizasyona galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka kafilesi, saat 01.30'da planlanan özel uçakla İzmir'e dönmek için Ben Gurion Havalimanı'na gitti. Ancak İsrailli güvenlik görevlileri, yaklaşık 1 saat boyunca kafilenin çantalarında arama yaptı.
Bu süreçte kafile uçağa binmeye başladı. Ancak aramanın bitmemesi ve havalimanının saat 02.00'de kapanmasından dolayı kafile uçaktan indirildi. Uçuş saat 05.00'e ertelenirken, Pınar Karşıyaka kafilesi saat 07.30'da İzmir'e geldi.
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