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Prof. Dr. Aydın: Daha ağır bir dönem geçirme ihtimalimiz var
Prof. Dr. Aydın: Daha ağır bir dönem geçirme ihtimalimiz var
Prof. Dr. Faruk Aydın, Trabzon'un vaka pozitifliği haritasında sürekli olarak ilk 3 arasında olduğunu belirtip, kışın özellikle kişisel salgın tedbirlerinin... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T13:53+0300
2021-10-06T13:53+0300
koronavirüs
trabzon
sağlık bakanlığı
fahrettin koca
koronavirüs
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 18-24 Eylül haftalık tablosuna göre Trabzon, 509.67’lik oranla en çok vaka yoğunluğu yaşanan 3'üncü il oldu. Geçen haftalarda lider olan Rize’de vaka oranı yükselerek 503.25 olurken, Ordu ve Samsun’da da vakalar arttı. Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun’da ise vaka oranları düşüşe geçti.'Kışa giriyor olmak düşündürüyor'KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Ana bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, vaka pozitifliği haritasında Trabzon’un sürekli olarak ilk 3 arasında olduğunu söyledi. Yüksek vaka sayılarının düşürülmesi gerektiğini belirten Aydın, “Kışın daha da ağır gelmeye başlayacağı önümüzdeki günler için bu kadar yüksek sayılarla kışa giriyor olmak, daha yüksek sayılara ulaşır mıyız, diye düşündürüyor. Bunu mutlaka önlememiz gerekiyor. Bunu önlemenin de tek ve en önemli yolu, aşı oranımızı hızlı şekilde ve kısa zamanda yukarılara çekebilmek. Hala Trabzon aşı konusunda arzu ettiğimiz rakamlara gelebilmiş değil” diye konuştu.‘'Ölüm sayıları yüksek'Kentte günlük pozitif vaka sayılarında küçük iniş yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Aydın, “Geçen hafta liderdik, şimdi liderlikten düştük. Geçen hafta vaka pozitifliği 700 ile 1000 arasındayken şimdi 600 ile 800 civarına iniş gösterdi. Umutlanmak istiyoruz ama bunun sürdürülebilmesi lazım. Karşılaştırırsak, geçen yıla göre sayılarımız çok yüksek. Oysa geçen yıl ciddi bir panik yaşamıştık. Şimdi aşıya güveniyoruz. Hastalık daha hafif seyirli ama henüz öldürücülükte arzu ettiğimiz hafiflik söz konusu değil. Vakaların daha kısa sürede daha az semptomla düzeliyor olması bize moral olmaktadır ama maalesef ölüm sayıları ciddi derecede yüksek. Trabzon’da günlük ortalama 15 civarında ölümden bahsediliyor. Önümüzdeki günleri vaka pozitifliğini göz önüne aldığımızda daha ağır bir dönem geçirme ihtimalimiz var. Virüse karşı aşımız var artık farkındalığımız ve maske kullanımımız arttı. Bu virüse karşı öne geçme hamlelerimiz var. Bütün mesele toplumun buna uyum göstermesi” dedi.Öte yandan vakaların yüksek olduğu Trabzon’da, sokaklardaki kalabalık ve maske kullanmayan ya da çene altına takan kişiler dikkat çekti. Esma Karayeva, “Herkes maske takıyor ama vakalar düşmemiş. Düşmesi için yeni bir tedbir lazım. Griple beraber vakaların yükselebileceğini düşünüyorum” diye konuştu.Cevdet Dedeoğlu da ailece Kovid-19 aşılarını yaptırdıklarını söyleyerek, “Vakalar dikkat edilmediği için düşmüyor; kahvehaneler, sokaklar dolmuş” dedi.
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trabzon, sağlık bakanlığı, fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri

Prof. Dr. Aydın: Daha ağır bir dönem geçirme ihtimalimiz var

13:53 06.10.2021
© DHA / SelayTrabzon'da koronavirüs
Trabzon'da koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© DHA / Selay
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Prof. Dr. Faruk Aydın, Trabzon'un vaka pozitifliği haritasında sürekli olarak ilk 3 arasında olduğunu belirtip, kışın özellikle kişisel salgın tedbirlerinin daha fazla önemsenmesi gerektiğini söyledi. Aydın, “Önümüzdeki günlerin vaka pozitifliğini göz önüne aldığımızda, daha ağır bir dönem geçirme ihtimalimiz var" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 18-24 Eylül haftalık tablosuna göre Trabzon, 509.67’lik oranla en çok vaka yoğunluğu yaşanan 3'üncü il oldu. Geçen haftalarda lider olan Rize’de vaka oranı yükselerek 503.25 olurken, Ordu ve Samsun’da da vakalar arttı. Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun’da ise vaka oranları düşüşe geçti.

'Kışa giriyor olmak düşündürüyor'

KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Ana bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, vaka pozitifliği haritasında Trabzon’un sürekli olarak ilk 3 arasında olduğunu söyledi. Yüksek vaka sayılarının düşürülmesi gerektiğini belirten Aydın, “Kışın daha da ağır gelmeye başlayacağı önümüzdeki günler için bu kadar yüksek sayılarla kışa giriyor olmak, daha yüksek sayılara ulaşır mıyız, diye düşündürüyor. Bunu mutlaka önlememiz gerekiyor. Bunu önlemenin de tek ve en önemli yolu, aşı oranımızı hızlı şekilde ve kısa zamanda yukarılara çekebilmek. Hala Trabzon aşı konusunda arzu ettiğimiz rakamlara gelebilmiş değil” diye konuştu.

‘'Ölüm sayıları yüksek'

Kentte günlük pozitif vaka sayılarında küçük iniş yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Aydın, “Geçen hafta liderdik, şimdi liderlikten düştük. Geçen hafta vaka pozitifliği 700 ile 1000 arasındayken şimdi 600 ile 800 civarına iniş gösterdi. Umutlanmak istiyoruz ama bunun sürdürülebilmesi lazım. Karşılaştırırsak, geçen yıla göre sayılarımız çok yüksek. Oysa geçen yıl ciddi bir panik yaşamıştık. Şimdi aşıya güveniyoruz. Hastalık daha hafif seyirli ama henüz öldürücülükte arzu ettiğimiz hafiflik söz konusu değil. Vakaların daha kısa sürede daha az semptomla düzeliyor olması bize moral olmaktadır ama maalesef ölüm sayıları ciddi derecede yüksek. Trabzon’da günlük ortalama 15 civarında ölümden bahsediliyor. Önümüzdeki günleri vaka pozitifliğini göz önüne aldığımızda daha ağır bir dönem geçirme ihtimalimiz var. Virüse karşı aşımız var artık farkındalığımız ve maske kullanımımız arttı. Bu virüse karşı öne geçme hamlelerimiz var. Bütün mesele toplumun buna uyum göstermesi” dedi.
Öte yandan vakaların yüksek olduğu Trabzon’da, sokaklardaki kalabalık ve maske kullanmayan ya da çene altına takan kişiler dikkat çekti. Esma Karayeva, “Herkes maske takıyor ama vakalar düşmemiş. Düşmesi için yeni bir tedbir lazım. Griple beraber vakaların yükselebileceğini düşünüyorum” diye konuştu.
Cevdet Dedeoğlu da ailece Kovid-19 aşılarını yaptırdıklarını söyleyerek, “Vakalar dikkat edilmediği için düşmüyor; kahvehaneler, sokaklar dolmuş” dedi.
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