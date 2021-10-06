https://tr.sputniknews.com/20211006/rus-baris-gucu-askerleri-karabagda-devriye-gorevi-gerceklestirdi-1049593836.html

Rus barış gücü askerleri Karabağ’da devriye görevi gerçekleştirdi

Rus barış gücü askerleri Karabağ’da devriye görevi gerçekleştirdi

Karabağ’da görev yapan Rus barış gücü askerleri Azerbaycan’ın kontrolünde olmayan yerleşimlerde devriye görevini gerçekleştirdi. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T23:52+0300

2021-10-06T23:52+0300

2021-10-06T23:53+0300

dünya

azerbaycan

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karabağ

devriye

rus barış gücü

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Karabağ’daki Rus barış gücü birliğinin sözcüsü Aleksandr Ripskiy, barış gücü askerlerinin dün devriye görevi gerçekleştirerek Azerbaycan’ın kontrolünde olmayan yerleşimleri dolaştığını açıkladı. Devriye gruplarının, BTR-82A zırhlı nakliye araçları ve Ural otomobilleriyle devriye yaptığı belirtildi.Rus barış gücü askerlerinin başta Laçın koridoru olmak üzere Karabağ bölgesindeki 27 gözlem noktasında görevine devam ettiğini belirten Ripskiy, “Transit araçlarının güvenliğini sağlıyoruz. Her bir araç gerekirse titiz biçimde inceleniyor” ifadesini kullandı.Tüm gözlem noktalarının modern kubbeli güvenlik kameralarıyla donatıldığını söyleyen Ripskiy, tarafların ateşkese uyması amacıyla 27 gözlem noktasında 24 saat boyunca durum kontrolünün yapıldığını kaydetti.

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