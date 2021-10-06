https://tr.sputniknews.com/20211006/rusya-savunma-bakani-soygu-tsirkon-hipersonik-fuzesinin-on-testleri-tamamlandi-1049559001.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Tsirkon hipersonik füzesinin ön testleri tamamlandı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Tsirkon hipersonik füzesinin ön testleri tamamlandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yeni hipersonik seyir füzesi Tsirkon’un önceki gün deniz yüzeyinin altından iki kez başarıyla fırlatılmasının, ön testlerin... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T01:25+0300

2021-10-06T01:25+0300

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savunma

rusya

sergey şoygu

tsirkon

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Savunma Bakanlığı’ndaki toplantıda, “Silahlı Kuvvetler, geleceğe yönelik silah ve askeri teçhizat modellerinin oluşturulması üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ön testlerin tamamlanması kapsamında, Tsirkon hipersonik seyir füzesinin, biri Severodvinsk nükleer denizaltısı tarafından deniz yüzeyinin 40 metre altından olmak üzere iki başarılı denemesi gerçekleştirildi” ifadesini kullandı.Toplantıda, Rus Kuzey Filosu Komutanı Amiral Aleksandr Moiseyev, Tsirkon füzesi testlerinin sonuçlarıyla ilgili rapor verdi.Daha önce Tsirkon füzesinin ilk kez deniz yüzeyinin altından fırlatıldığı bildirilmişti. Atışın başarıyla gerçekleştirildiği ve hedefin imha edildiği belirtilmişti.Tsirkon füzelerinin 9 mach hızına ulaşabildiği ve bin kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabileceği biliniyor. Denizden fırlatılması için tasarlanan füzenin, karaya konuşlandırılabilen tipinin üstünde de çalışmalar yapılıyor.Tsirkon füzesinin fırlatıldığı Severrodvinsk denizaltısı, dördüncü nesil bir nükleer denizaltı ve 2014’ten beri Rus donanmasının envanterinde yer alıyor.

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rusya, sergey şoygu, tsirkon