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Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Tsirkon hipersonik füzesinin ön testleri tamamlandı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Tsirkon hipersonik füzesinin ön testleri tamamlandı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yeni hipersonik seyir füzesi Tsirkon’un önceki gün deniz yüzeyinin altından iki kez başarıyla fırlatılmasının, ön testlerin... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T01:25+0300
2021-10-06T01:28+0300
savunma
rusya
sergey şoygu
tsirkon
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Savunma Bakanlığı’ndaki toplantıda, “Silahlı Kuvvetler, geleceğe yönelik silah ve askeri teçhizat modellerinin oluşturulması üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ön testlerin tamamlanması kapsamında, Tsirkon hipersonik seyir füzesinin, biri Severodvinsk nükleer denizaltısı tarafından deniz yüzeyinin 40 metre altından olmak üzere iki başarılı denemesi gerçekleştirildi” ifadesini kullandı.Toplantıda, Rus Kuzey Filosu Komutanı Amiral Aleksandr Moiseyev, Tsirkon füzesi testlerinin sonuçlarıyla ilgili rapor verdi.Daha önce Tsirkon füzesinin ilk kez deniz yüzeyinin altından fırlatıldığı bildirilmişti. Atışın başarıyla gerçekleştirildiği ve hedefin imha edildiği belirtilmişti.Tsirkon füzelerinin 9 mach hızına ulaşabildiği ve bin kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabileceği biliniyor. Denizden fırlatılması için tasarlanan füzenin, karaya konuşlandırılabilen tipinin üstünde de çalışmalar yapılıyor.Tsirkon füzesinin fırlatıldığı Severrodvinsk denizaltısı, dördüncü nesil bir nükleer denizaltı ve 2014’ten beri Rus donanmasının envanterinde yer alıyor.
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rusya, sergey şoygu, tsirkon

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Tsirkon hipersonik füzesinin ön testleri tamamlandı

01:25 06.10.2021 (güncellendi: 01:28 06.10.2021)
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı  / Fotoğraf bankasına girYeni hipersonik Tsirkon füzesinin testlerine devam Rusya Donanması, bu defa füzeyi ilk kez deniz yüzeyinin altında fırlattı.
Yeni hipersonik Tsirkon füzesinin testlerine devam Rusya Donanması, bu defa füzeyi ilk kez deniz yüzeyinin altında fırlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yeni hipersonik seyir füzesi Tsirkon’un önceki gün deniz yüzeyinin altından iki kez başarıyla fırlatılmasının, ön testlerin bir parçası olarak hayata geçirildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Savunma Bakanlığı’ndaki toplantıda, “Silahlı Kuvvetler, geleceğe yönelik silah ve askeri teçhizat modellerinin oluşturulması üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ön testlerin tamamlanması kapsamında, Tsirkon hipersonik seyir füzesinin, biri Severodvinsk nükleer denizaltısı tarafından deniz yüzeyinin 40 metre altından olmak üzere iki başarılı denemesi gerçekleştirildi” ifadesini kullandı.
Toplantıda, Rus Kuzey Filosu Komutanı Amiral Aleksandr Moiseyev, Tsirkon füzesi testlerinin sonuçlarıyla ilgili rapor verdi.
Daha önce Tsirkon füzesinin ilk kez deniz yüzeyinin altından fırlatıldığı bildirilmişti. Atışın başarıyla gerçekleştirildiği ve hedefin imha edildiği belirtilmişti.
Tsirkon füzelerinin 9 mach hızına ulaşabildiği ve bin kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabileceği biliniyor. Denizden fırlatılması için tasarlanan füzenin, karaya konuşlandırılabilen tipinin üstünde de çalışmalar yapılıyor.
Tsirkon füzesinin fırlatıldığı Severrodvinsk denizaltısı, dördüncü nesil bir nükleer denizaltı ve 2014’ten beri Rus donanmasının envanterinde yer alıyor.
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