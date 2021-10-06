https://tr.sputniknews.com/20211006/rusya-savunma-bakani-soygu-zapad-2021-tatbikatinda-bazi-yeni-silahlar-ilk-kez-kullanildi-1049581837.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Zapad-2021 tatbikatında bazı yeni silahlar ilk kez kullanıldı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Zapad-2021 tatbikatında bazı yeni silahlar ilk kez kullanıldı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rus ve Belaruslu askerlerin katılımıyla düzenlenen Zapad-2021 adlı stratejik tatbikatta yeni savaş biçimlerinin ve yöntemlerinin... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T17:34+0300

2021-10-06T17:34+0300

2021-10-06T17:35+0300

sergey şoygu

savunma

rusya

roket

zapad-2021

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Zapad-2021 Rus-Belarus ortak stratejik tatbikatının sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde tatbikat sırasında yeni savaş biçimlerinin ve yöntemlerinin geliştirildiğini, aralarında saldırı robotlarının da bulunduğu bazı yeni silahların ilk kez kullanıldığını söyledi.Hava indirme birliğinin ilk kez gece vakti ve olumsuz hava koşullarında BMD-4M zırhlı muharebe araçları ile birlikte indirme gerçekleştirdiğine dikkat çeken Şoygu, “Askeri nakliye uçak filosunda yer alan 21 adet İl-76MD uçağı, 30'dan fazla yeni nesil hava saldırı aracını karaya indirdi” diye konuştu.Askeri topografların Kaleydoskop adlı birleşik yazılım sisteminin yeteneklerini test ettiklerini belirten Şoygu, “Bu sistem sayesinde sanal muharebe alanının üç boyutlu görüntüsü oluşturuldu ve böylelikle komuta merkezince daha net durum değerlendirmesi yapılarak karar alma süresinin kısalmasını sağladı” vurgusunu yaptı.Orgeneral Şoygu, etkinliklerde insansız hava araçlarının (İHA) da aktif bir şekilde kullanıldığına dikkat çekerek, “Göreceli düşmanın insansız hava araçları ‘sürüsü’ uzaktan başarılı bir şekilde devre dışı bırakıldı” dedi.Kaliningrad bölgesindeki poligonlarda ilk kez Platforma-M saldırı robotlarının da test edildiğini duyuran Şoygu, “Paletli şasi tabanlı robotlar, uzaktan kumanda ile kent koşullarında düşman kuvvetlerini yok etme görevlerini yerine getirirken iyi sonuçlar gösterdi. Ayrıca (Nijniy Novgorod bölgesindeki) Mulino poligonunda ilk kez askeri birliklerde Uran-9 ve Nerehta keşif ve ateş destek robotları kullanıldı” vurgusunu yaptı.Bakanın açıklamasına göre Zapad-2021 tatbikatı, Baltık Denizi’nin ve Finlandiya Körfezi’nin sularında, Rusya’daki 9 tesiste ve Belarus ordusuna ait 5 poligonda gerçekleşti.10-15 Eylül tarihlerinde düzenlenen manevralara yaklaşık 200 bin askeri personel, 80 uçak ve helikopter, 290 tank, 240 top, çok namlulu roketatar ve havan sistemleri dahil yaklaşık 760 savaş aracı, ayrıca 15 savaş gemisi katılmıştı.

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sergey şoygu, rusya, roket, zapad-2021