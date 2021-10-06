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Rusya’da pandeminin başlangıcından bu yana bir ilk
Rusya’da pandeminin başlangıcından bu yana bir ilk
Rusya’da koronavirüsün yol açtığı günlük can kaybı sayısı, pandeminin başlangıcından beri ilk defa 900’ü geçti. Hayatını kaybedenlerin aşı olmamış kişiler... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T13:14+0300
2021-10-06T13:14+0300
koronavirüs
rusya
vladimir putin
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Rus hükümetinin koronavirüsün yayılımı nedeniyle oluşturduğu kriz merkezinin açıklamasına göre ülkede son bir gün içinde koronavirüsün neden olduğu komplikasyonlar yüzünden 929 kişi hayatını kaybetti. Pandeminin başından beri Rusya’da bu denli yüksek bir günlük can kaybı sayısı kaydedilmemişti.Ülkede son bir gün içinde kayda geçirilen yeni vaka sayısıysa 25 bin 133 olarak açıklandı. Bu sayısının da önceki güne göre biraz arttığı görülüyor.Rusya’da koronavirüsün yol açtığı ölümlerin, 20 Eylül’den beri arttığı gözleniyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova dünkü açıklamasında, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerinin aşı olmamış kişiler olduğunu belirtti. Aşı olanlar arasında koronavirüse yakalananların oranınınsa yüzde 2’yi geçmediğini ekledi.Yeni bir risk grubu ortaya çıktıHükümet yetkilileri, sene başında aşı olmuş ancak yeniden aşı olma zamanı gelmiş kişilerin ülkede koronavirüse karşı korumasız olan yeni bir risk grubunu oluşturduğunu söylüyor ve vatandaşlara yeniden aşı olmayı geciktirmeme çağrısı yapıyor.Nitekim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresinde koronavirüsle enfekte olmuş kişilerin belirlenmesi ardından bu kişilerin de yeniden aşılanmayı geciktirmiş yetkililer olduğunu açıklanmıştı. Rusya lideri de hükümet toplantılarında sık sık vatandaşlara yeniden aşı olmayı geciktirmemeleri konusunda uyarı yapıyor.Sürü bağışıklığı için gereken düzeye erişilemediRusya’da pandeminin başından beri 7 milyon 662 bin 560 koronavirüs vakası kayıtlara geçirildi. Koronavirün yol açtığı can kaybı sayısıysa 212 bin 625 kişi olarak kayıtlarda yerini almış durumda.Rusya’nın kendi geliştirmiş olduğu üç koronavirüs aşısı bulunuyor. Söz konusu aşıların kullanıldığı yaygın aşılama programı ocak ayından beri devam etse de aşı karşıtlarının yüksek oranı, ülkede sürü bağışıklığı için gerekli olan aşılanma oranlarına çıkılmasına engel oluyor.
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rusya, vladimir putin, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Rusya’da pandeminin başlangıcından bu yana bir ilk

13:14 06.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya- Koronavirüs
Rusya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© Sputnik
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Rusya’da koronavirüsün yol açtığı günlük can kaybı sayısı, pandeminin başlangıcından beri ilk defa 900’ü geçti. Hayatını kaybedenlerin aşı olmamış kişiler olduğu belirtilirken, ülkede yetkililer yeniden aşı olma zamanı gelenlere de bunu geciktirmeme çağrısı yapıyor.
Rus hükümetinin koronavirüsün yayılımı nedeniyle oluşturduğu kriz merkezinin açıklamasına göre ülkede son bir gün içinde koronavirüsün neden olduğu komplikasyonlar yüzünden 929 kişi hayatını kaybetti. Pandeminin başından beri Rusya’da bu denli yüksek bir günlük can kaybı sayısı kaydedilmemişti.
Ülkede son bir gün içinde kayda geçirilen yeni vaka sayısıysa 25 bin 133 olarak açıklandı. Bu sayısının da önceki güne göre biraz arttığı görülüyor.
Rusya’da koronavirüsün yol açtığı ölümlerin, 20 Eylül’den beri arttığı gözleniyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova dünkü açıklamasında, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerinin aşı olmamış kişiler olduğunu belirtti. Aşı olanlar arasında koronavirüse yakalananların oranınınsa yüzde 2’yi geçmediğini ekledi.

Yeni bir risk grubu ortaya çıktı

Hükümet yetkilileri, sene başında aşı olmuş ancak yeniden aşı olma zamanı gelmiş kişilerin ülkede koronavirüse karşı korumasız olan yeni bir risk grubunu oluşturduğunu söylüyor ve vatandaşlara yeniden aşı olmayı geciktirmeme çağrısı yapıyor.
Nitekim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresinde koronavirüsle enfekte olmuş kişilerin belirlenmesi ardından bu kişilerin de yeniden aşılanmayı geciktirmiş yetkililer olduğunu açıklanmıştı. Rusya lideri de hükümet toplantılarında sık sık vatandaşlara yeniden aşı olmayı geciktirmemeleri konusunda uyarı yapıyor.

Sürü bağışıklığı için gereken düzeye erişilemedi

Rusya’da pandeminin başından beri 7 milyon 662 bin 560 koronavirüs vakası kayıtlara geçirildi. Koronavirün yol açtığı can kaybı sayısıysa 212 bin 625 kişi olarak kayıtlarda yerini almış durumda.
Rusya’nın kendi geliştirmiş olduğu üç koronavirüs aşısı bulunuyor. Söz konusu aşıların kullanıldığı yaygın aşılama programı ocak ayından beri devam etse de aşı karşıtlarının yüksek oranı, ülkede sürü bağışıklığı için gerekli olan aşılanma oranlarına çıkılmasına engel oluyor.
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