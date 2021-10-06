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Türkiye
Sağlık Bakanı Koca: Aktif vakaların yüzde 50'si 30 yaş altındaki kişiler
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https://tr.sputniknews.com/20211006/saglik-bakani-koca-aktif-vakalarin-yuzde-50si-30-yas-altindaki-kisiler--1049586753.html
Sağlık Bakanı Koca: Aktif vakaların yüzde 50'si 30 yaş altındaki kişiler
Sağlık Bakanı Koca: Aktif vakaların yüzde 50'si 30 yaş altındaki kişiler
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında Bakan Koca, yazılı açıklama yayınladı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T19:47+0300
2021-10-06T19:58+0300
koronavirüs
türkiye
fahrettin koca
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün video konferans yöntemiyle toplandı.Toplantının gündeminde, bazı okullarda uygulanmaya başlanan PCR taraması ve aşılama takvimi vardı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayınladı.Bakan Koca açıklamasında aktif vakaların yüzde ellisinin 30 yaş altındaki kişilerden oluştuğunu belirtti.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Koronavirüs Bilim Kurulumuz bugün salgının seyri, vakaların ve hastaneye yatışların yaş dağılımı ve 3 doz aşı uygulaması gündemi ile bir araya geldi.Günlük verilerden de takip edebildiğiniz üzere aşı programımız başarı ile sürmektedir. En riskli yaş grubu olarak gördüğümüz 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan başlayarak bir aşı programı planlamış ve devreye almıştık.Mevcut durumda ülkemizde 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için aşı tanımlanmış ve yüksek aşılanma oranlarına yaklaşılmıştır. Bu durum vaka sayılarının yaş ortalamasını düşürmüş durumdadır. Bugün itibariyle aktif vakalarımızın yüzde 50’den fazlası 30 yaş altındaki kişilerden oluşmaktadır. Gençlerimizin daha çok hastalığa yakalanıyor olmasının ardında aşılama programımızda 18 yaş ve üzerinin öncelikli olması var. Bununla birlikte gençlerimiz aktif vakalar içinde daha yüksek oranda bulunsalar da bu durum hastaneye yatışlara ve yoğun bakıma girişlere yansımamıştır. Gençlerimiz hastalığa daha çok yakalansa da daha az hastaneye yatışa ihtiyaç duymaktadır. Ancak gençlerimiz hastalığın ailelere ve büyüklere taşınmasında rol oynamaktadır. Son 1 ay içinde vefat eden vatandaşlarımız içinde en büyük oran 70 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdadır.'2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. Doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur'Kıymetli Vatandaşlarım,2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmaya ihtiyaç duyup duymayacağı konusunda değerlendirmeler de yapılmıştır. Daha önce açıkladığımız üzere 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay süre önce aşı oldukları dikkate alındığında halen koruyuculuğun devam ettiği değerlendirilmiştir. Bu konuda aşı olduğu halde virüse yakalananlar üzerinden yapılan incelemelerimiz sürmektedir. Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. Doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden 3. Doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetle öneriyorum.Aziz Vatandaşlarım,Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmak zorundayız. Mevcut aktif vakaların genç olması sağlık sistemini zorlamıyor olsa da halen yüksek sayıda enfekte olmuş kişinin bulunması kabul edilebilir değildir.Aşı ile toplum bağışıklığı sağlanmadan tedbirlerin gevşetilmesi mümkün değildir. Aşı ile toplum bağışıklığını elde etmenin de en hızlı yolu en kısa sürede aşı olmaktır. Lütfen vakti gelen aşısını olsun. Eksik aşılı kimse kalmasın.Bu süre zarfında da temel koruyucu üç tedbirimiz olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına tavizsiz uymalıyız. Bağışıklık elde edene kadar maske ve mesafe vazgeçilmez koruyucularımızdır.Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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koronavirüs, fahrettin koca, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Sağlık Bakanı Koca: Aktif vakaların yüzde 50'si 30 yaş altındaki kişiler

19:47 06.10.2021 (güncellendi: 19:58 06.10.2021)
© AA / Hakan Mehmet ŞahinKoronavirüs aşısı
Koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© AA / Hakan Mehmet Şahin
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Ayrıntılar geliyor
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında Bakan Koca, yazılı açıklama yayınladı.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün video konferans yöntemiyle toplandı.
Toplantının gündeminde, bazı okullarda uygulanmaya başlanan PCR taraması ve aşılama takvimi vardı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayınladı.
Bakan Koca açıklamasında aktif vakaların yüzde ellisinin 30 yaş altındaki kişilerden oluştuğunu belirtti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Koronavirüs Bilim Kurulumuz bugün salgının seyri, vakaların ve hastaneye yatışların yaş dağılımı ve 3 doz aşı uygulaması gündemi ile bir araya geldi.
Günlük verilerden de takip edebildiğiniz üzere aşı programımız başarı ile sürmektedir. En riskli yaş grubu olarak gördüğümüz 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan başlayarak bir aşı programı planlamış ve devreye almıştık.

Mevcut durumda ülkemizde 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için aşı tanımlanmış ve yüksek aşılanma oranlarına yaklaşılmıştır. Bu durum vaka sayılarının yaş ortalamasını düşürmüş durumdadır. Bugün itibariyle aktif vakalarımızın yüzde 50’den fazlası 30 yaş altındaki kişilerden oluşmaktadır. Gençlerimizin daha çok hastalığa yakalanıyor olmasının ardında aşılama programımızda 18 yaş ve üzerinin öncelikli olması var. Bununla birlikte gençlerimiz aktif vakalar içinde daha yüksek oranda bulunsalar da bu durum hastaneye yatışlara ve yoğun bakıma girişlere yansımamıştır. Gençlerimiz hastalığa daha çok yakalansa da daha az hastaneye yatışa ihtiyaç duymaktadır. Ancak gençlerimiz hastalığın ailelere ve büyüklere taşınmasında rol oynamaktadır. Son 1 ay içinde vefat eden vatandaşlarımız içinde en büyük oran 70 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdadır.

'2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. Doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur'

Kıymetli Vatandaşlarım,

2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmaya ihtiyaç duyup duymayacağı konusunda değerlendirmeler de yapılmıştır. Daha önce açıkladığımız üzere 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay süre önce aşı oldukları dikkate alındığında halen koruyuculuğun devam ettiği değerlendirilmiştir. Bu konuda aşı olduğu halde virüse yakalananlar üzerinden yapılan incelemelerimiz sürmektedir. Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. Doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden 3. Doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetle öneriyorum.

Aziz Vatandaşlarım,

Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmak zorundayız. Mevcut aktif vakaların genç olması sağlık sistemini zorlamıyor olsa da halen yüksek sayıda enfekte olmuş kişinin bulunması kabul edilebilir değildir.

Aşı ile toplum bağışıklığı sağlanmadan tedbirlerin gevşetilmesi mümkün değildir. Aşı ile toplum bağışıklığını elde etmenin de en hızlı yolu en kısa sürede aşı olmaktır. Lütfen vakti gelen aşısını olsun. Eksik aşılı kimse kalmasın.

Bu süre zarfında da temel koruyucu üç tedbirimiz olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına tavizsiz uymalıyız. Bağışıklık elde edene kadar maske ve mesafe vazgeçilmez koruyucularımızdır.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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