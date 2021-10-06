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Sağlık Bakanlığı güncel verileri açıkladı: 5 ay sonra vakalar 30 bini geçti
Sağlık Bakanlığı güncel verileri açıkladı: 5 ay sonra vakalar 30 bini geçti
Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T19:34+0300
2021-10-06T19:34+0300
2021-10-06T19:37+0300
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Sağlık Bakanlığı güncel verileri açıkladı: 5 ay sonra vakalar 30 bini geçti
19:34 06.10.2021 (güncellendi: 19:37 06.10.2021)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.