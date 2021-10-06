https://tr.sputniknews.com/20211006/sarjda-birakilan-telefon-yangina-neden-oldu-1049589910.html

Şarjda bırakılan telefon yangına neden oldu

Şarjda bırakılan telefon yangına neden oldu

İstanbul Esenyurt'ta sahibinin şarjda bıraktığı cep telefonun patlaması sonucu çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T21:37+0300

2021-10-06T21:37+0300

2021-10-06T21:37+0300

türkiye

istanbul

cep telefonu

esenyurt

şarj

telefon

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Yangın, saat 16.00 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi Kırlangıç Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın son katındaki dairede çıktı.DHA'nın haberine göre, Seven Açıkbaş'ın şarjda bıraktığı cep telefonu patlayarak alev aldı. Alevler kısa sürede daireyi kaplarken, ev sahibi çocuğu ile evden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, apartmanın son katında bulunan dairelerde hasar meydana geldi.Mustafa Gökmen, "Telefonunu şarjda bırakmış. Batarya fazla ısınmış. Batarya ısındıktan sonra bir patlama olmuş. O da panik hali ile söndürmeye çalışmış ama önce çocuğu dışarı çıkarmış. Alevler de büyümüş" dedi.

türkiye

istanbul

esenyurt

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istanbul, cep telefonu, esenyurt, şarj, telefon