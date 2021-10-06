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Selfie yıldızı goril hayatını kaybetti: Bakıcısının kollarında can verdi
Selfie yıldızı goril hayatını kaybetti: Bakıcısının kollarında can verdi
Selfie çekinirken poz veren goril olarak bilinen Ndakasi, 14 yaşında hayatını kaybetti. Ndakasi'nin 14 yıl önce kendisini bulan bakıcısının kollarında can... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T10:32+0300
2021-10-06T10:35+0300
yaşam
selfie
demokratik kongo cumhuriyeti
goril
bakıcı
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Bakıcısı Andre Bauma'yla 'çekindiği selfie' ile tanınan goril Ndakasi, 14 yaşında hayatını kaybetti.Ndakasi'nin barındığı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yer alan ve Afrika'nın en eski parklarından Virunga Ulusal Parkı, son fotoğrafını paylaşırken gorilin bakıcısı Bauma'nın kollarında can verdiğini ifade etti.Yapılan açıklamada, "Ndakasi son nefesini, bakıcısı ve ömür boyu dostu olan Andre Bauma'nın sevgi dolu kolları arasında verdi" denildi.Parkın şefi olan Bauma, Ndakasi'yi 2007 yılında yavruyken bulmuştu.Bauma, Ndakasi'yi bulduğunda avcıların öldürdüğü annesini aradığını ve kimsenin onun hayatta kalmasına şans vermediğini belirtti.Ndakasi'yi bulduğunda 2.4 kilogram olduğunu kaydeden Bauma, buna rağman gorilin hayata tutunabildiğini, 65 kilograma eriştiğini ve sağlıklı bir hayat sürdüğünü vurguladı.Bauma, Ndakasi'nin onu ailesi olarak gördüğünü söyleyerek, "Beni gördüğü zaman koşarak sırtıma atlardı. Bunu annesiyle yapardı" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20190423/insanlari-taklit-eden-goriller-selfie-cektirdi-1038847033.html
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selfie, demokratik kongo cumhuriyeti, goril, bakıcı

Selfie yıldızı goril hayatını kaybetti: Bakıcısının kollarında can verdi

10:32 06.10.2021 (güncellendi: 10:35 06.10.2021)
© Fotoğraf : Instagram / virunganationalparkSelfie çekinirken poz veren goril olarak bilinen Ndakasi, 14 yaşında hayatını kaybetti. Ndakasi, 14 yıl önce kendisini bulan bakıcısının kollarında can verdi.
Selfie çekinirken poz veren goril olarak bilinen Ndakasi, 14 yaşında hayatını kaybetti. Ndakasi, 14 yıl önce kendisini bulan bakıcısının kollarında can verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© Fotoğraf : Instagram / virunganationalpark
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Selfie çekinirken poz veren goril olarak bilinen Ndakasi, 14 yaşında hayatını kaybetti. Ndakasi'nin 14 yıl önce kendisini bulan bakıcısının kollarında can verdi.
Bakıcısı Andre Bauma'yla 'çekindiği selfie' ile tanınan goril Ndakasi, 14 yaşında hayatını kaybetti.
Ndakasi'nin barındığı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yer alan ve Afrika'nın en eski parklarından Virunga Ulusal Parkı, son fotoğrafını paylaşırken gorilin bakıcısı Bauma'nın kollarında can verdiğini ifade etti.
Yapılan açıklamada, "Ndakasi son nefesini, bakıcısı ve ömür boyu dostu olan Andre Bauma'nın sevgi dolu kolları arasında verdi" denildi.
Parkın şefi olan Bauma, Ndakasi'yi 2007 yılında yavruyken bulmuştu.
Bauma, Ndakasi'yi bulduğunda avcıların öldürdüğü annesini aradığını ve kimsenin onun hayatta kalmasına şans vermediğini belirtti.
Ndakasi'yi bulduğunda 2.4 kilogram olduğunu kaydeden Bauma, buna rağman gorilin hayata tutunabildiğini, 65 kilograma eriştiğini ve sağlıklı bir hayat sürdüğünü vurguladı.
Bauma, Ndakasi'nin onu ailesi olarak gördüğünü söyleyerek, "Beni gördüğü zaman koşarak sırtıma atlardı. Bunu annesiyle yapardı" ifadelerini kullandı.
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