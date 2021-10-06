https://tr.sputniknews.com/20211006/serdar-ortac-oldugu-yonundeki-haberleri-yalanladi-1049563365.html

Serdar Ortaç, öldüğü yönündeki haberleri yalanladı

Serdar Ortaç, öldüğü yönündeki haberleri yalanladı

Serdar Ortaç, sosyal medyada öldüğüne ilişkin yapılan haberlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Yanlış haberdir" dedi. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T07:57+0300

2021-10-06T07:57+0300

2021-10-06T07:56+0300

yaşam

ölüm

serdar ortaç

yalanlama

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Daha önce bir çok ünlü ismin yalan ölüm haberlerinin yayıldığı sosyal medyada bu sefer de Serdar Ortaç’ın ölüm haberleri yayıldı.“Sanat camiasının acı günü. Serdar Ortaç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti” haberleri kısa sürede gündem olurken, Serdar Ortaç'tan da konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Kendi sosyal medya hesabından çıkan haberleri yayınlayarak “Yanlış haberdir” notunu düştü.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ölüm, serdar ortaç, yalanlama