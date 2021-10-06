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https://tr.sputniknews.com/20211006/serdar-ortac-oldugu-yonundeki-haberleri-yalanladi-1049563365.html
Serdar Ortaç, öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Serdar Ortaç, öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Serdar Ortaç, sosyal medyada öldüğüne ilişkin yapılan haberlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Yanlış haberdir" dedi. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T07:57+0300
2021-10-06T07:57+0300
2021-10-06T07:56+0300
yaşam
ölüm
serdar ortaç
yalanlama
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Daha önce bir çok ünlü ismin yalan ölüm haberlerinin yayıldığı sosyal medyada bu sefer de Serdar Ortaç’ın ölüm haberleri yayıldı.“Sanat camiasının acı günü. Serdar Ortaç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti” haberleri kısa sürede gündem olurken, Serdar Ortaç'tan da konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Kendi sosyal medya hesabından çıkan haberleri yayınlayarak “Yanlış haberdir” notunu düştü.
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ölüm, serdar ortaç, yalanlama
Serdar Ortaç, öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Serdar Ortaç, sosyal medyada öldüğüne ilişkin yapılan haberlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Yanlış haberdir" dedi.
Daha önce bir çok ünlü ismin yalan ölüm haberlerinin yayıldığı sosyal medyada bu sefer de
Serdar Ortaç’ın ölüm haberleri yayıldı.
“Sanat camiasının acı günü. Serdar Ortaç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti” haberleri kısa sürede gündem olurken, Serdar Ortaç'tan da konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.
Kendi sosyal medya hesabından çıkan haberleri yayınlayarak
“Yanlış haberdir” notunu düştü.