https://tr.sputniknews.com/20211006/singapurda-devriye-robotlarinin-halki-teftis-etmesi-endise-yaratti-1049582004.html

Singapur'da devriye robotlarının halkı teftiş etmesi endişe yarattı

Singapur'da devriye robotlarının halkı teftiş etmesi endişe yarattı

Singapur'da denenen devriye robotları, halk arasında özel hayata müdahale konusunda endişeler yarattı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T17:43+0300

2021-10-06T17:43+0300

2021-10-06T17:43+0300

yaşam

singapur

robot

devriye

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Devriye robotları 'sigara içmek' ve 'sosyal mesafe' gibi yönetim tarafından 'istenmeyen sosyal davranışlar' olarak itelendirilen aktivitelerde bulunan insanları uyarıyor.T24'ün aktardığı habere göre, yüz tanıma sistemine sahip sokak lambalarından çok sayıda kameraya, Singapur vatandaşlarının davranışlarını kontrol etmek için farklı teknolojiler kullanıyor.Devriye robotları, Eylül ayında üç hafta boyunca bir alışveriş merkezi ve yerleşim bölgesinde denendi.Singapur yönetimi, teknolojinin ön planda oldu bir 'akıllı ülke' yaratmak istediğini söylese de aktivistler bu yolda insanların mahremiyetinin ihlal edildiğini savunuyor.Denenen devriye robotlarının üzerinde 7 kamera bulunuyor, 'Xavier' ihlalde bulunanları robotik bir sesle uyarıyor.34 yaşındaki araştırma asistanı Frannie Teo, ''Bana Robocop'u hatırlatıyor'' derken, durumun aklına 'distopik dünyaları' getirdiğini ifade etti.

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singapur, robot, devriye