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https://tr.sputniknews.com/20211006/squid-gamein-dev-bebegi-muzede-sergilenmeye-basladi-1049589219.html
Squid Game'in 'dev bebeği' müzede sergilenmeye başladı
Squid Game'in 'dev bebeği' müzede sergilenmeye başladı
Squid Game bebeğinin müzede sergilenmeye başladığı duyuruldu. Bebek, Güney Kore'nin kırsal bölgesindeki bir at arabası müzesine taşındı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T21:04+0300
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yaşam
güney kore
bebek
dizi
squid game
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Netflix'in en popüler dizilerinden biri haline gelen Güney Kore yapımı Squid Game'in ikonu haline gelen 'dev korkunç bebek', Güney Kore'nin kırsal bölgesindeki Macha Land adındaki bir at arabası müzesinde sergilenmeye başladı.Gazete Duvar'ın Newsweek'ten aktardığı habere göre, küçük bir çocuk imajı yaratan Squid Game bebeği, dizinin ilk bölümünde oyuncuları ölüm kalım mücadelelerinin ilkiyle tanıştırıyordu. Jincheon bölgesinde, Güney Kore'nin başkenti Seul'ün yaklaşık üç saat dışında bulunan Macha Land müzesinin dış kısmında bekletilen Squid Game bebeğinin dışarıda sergilenmesinin bilinçli olarak yapılmadığı belirtildi. Kore gazetesi Hankook Ilbo, bebeğin Macha Land'de özel olarak saklanmasının amaçlandığını ancak bir yanlış iletişimin onun yerine dışarıda sergilenmesine yol açtığını bildirdi.Bebeğin daha küçük bir kopyası da Netflix tarafından "Squid Game"in tanıtımı için geçen ay Filipinler'in başkenti Manila'daki Robinsons Galleria Ortigas Alışveriş Merkezi'nin dışındaki bir yaya geçidinde sergilenmişti.
güney kore
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güney kore, bebek, dizi, squid game

Squid Game'in 'dev bebeği' müzede sergilenmeye başladı

21:04 06.10.2021
© Twitter Squid Game bebeği
Squid Game bebeği - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© Twitter
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Squid Game bebeğinin müzede sergilenmeye başladığı duyuruldu. Bebek, Güney Kore'nin kırsal bölgesindeki bir at arabası müzesine taşındı.
Netflix'in en popüler dizilerinden biri haline gelen Güney Kore yapımı Squid Game'in ikonu haline gelen 'dev korkunç bebek', Güney Kore'nin kırsal bölgesindeki Macha Land adındaki bir at arabası müzesinde sergilenmeye başladı.
Gazete Duvar'ın Newsweek'ten aktardığı habere göre, küçük bir çocuk imajı yaratan Squid Game bebeği, dizinin ilk bölümünde oyuncuları ölüm kalım mücadelelerinin ilkiyle tanıştırıyordu. Jincheon bölgesinde, Güney Kore'nin başkenti Seul'ün yaklaşık üç saat dışında bulunan Macha Land müzesinin dış kısmında bekletilen Squid Game bebeğinin dışarıda sergilenmesinin bilinçli olarak yapılmadığı belirtildi. Kore gazetesi Hankook Ilbo, bebeğin Macha Land'de özel olarak saklanmasının amaçlandığını ancak bir yanlış iletişimin onun yerine dışarıda sergilenmesine yol açtığını bildirdi.
Bebeğin daha küçük bir kopyası da Netflix tarafından "Squid Game"in tanıtımı için geçen ay Filipinler'in başkenti Manila'daki Robinsons Galleria Ortigas Alışveriş Merkezi'nin dışındaki bir yaya geçidinde sergilenmişti.
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