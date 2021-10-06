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https://tr.sputniknews.com/20211006/suudi-petrol-sirketi-aramco-dunyanin-en-degerli--ucuncu-sirketi-oldu-1049590920.html
Suudi petrol şirketi Aramco, dünyanın en değerli üçüncü şirketi oldu
Suudi petrol şirketi Aramco, dünyanın en değerli üçüncü şirketi oldu
Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco, 2 trilyon dolarlık değere ulaşarak dünyanın en değerli şirketleri arasında üçüncü sıraya yükseldi. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T22:19+0300
2021-10-06T22:19+0300
ekonomi
petrol fiyatları
saudi aramco
dünyanın en değerli şirketleri
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Petrol şirketi Saudi Aramco’nun piyasa değeri, hisse senedinin bu hafta yüzde 5 artmasının ardından 2 trilyon dolara yükseldi. Aramco hisseleri piyasadaki en yüksek yükselişi kaydederek yüzde 1.08 artışla hisse başına değeri 37,45 riyale ulaştı. Aramco böylece, ABD merkezli teknoloji şirketleri Microsoft ve Apple'ın ardından, dünyanın en değerli şirketleri listesinde üçüncü sıraya yerleşti.Piyasada 79 şirketin hissesi yükselirken, 54 şirketin hissesi düştü, 9.82 milyon hisse alım satımının ardından işlem hacmi 419.2 milyon riyal olarak gerçekleşti.Petrol fiyatları son 7 yılın rekorunu kırarken, varil başına petrol fiyatları 82 dolara yükselmişti.
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petrol fiyatları, saudi aramco, dünyanın en değerli şirketleri

Suudi petrol şirketi Aramco, dünyanın en değerli üçüncü şirketi oldu

22:19 06.10.2021
© REUTERS / Hamad I MohammedSuudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco
Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© REUTERS / Hamad I Mohammed
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Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco, 2 trilyon dolarlık değere ulaşarak dünyanın en değerli şirketleri arasında üçüncü sıraya yükseldi.
Petrol şirketi Saudi Aramco’nun piyasa değeri, hisse senedinin bu hafta yüzde 5 artmasının ardından 2 trilyon dolara yükseldi. Aramco hisseleri piyasadaki en yüksek yükselişi kaydederek yüzde 1.08 artışla hisse başına değeri 37,45 riyale ulaştı.
Aramco böylece, ABD merkezli teknoloji şirketleri Microsoft ve Apple'ın ardından, dünyanın en değerli şirketleri listesinde üçüncü sıraya yerleşti.
Piyasada 79 şirketin hissesi yükselirken, 54 şirketin hissesi düştü, 9.82 milyon hisse alım satımının ardından işlem hacmi 419.2 milyon riyal olarak gerçekleşti.
Petrol fiyatları son 7 yılın rekorunu kırarken, varil başına petrol fiyatları 82 dolara yükselmişti.
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