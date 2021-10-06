https://tr.sputniknews.com/20211006/suudi-petrol-sirketi-aramco-dunyanin-en-degerli--ucuncu-sirketi-oldu-1049590920.html

Suudi petrol şirketi Aramco, dünyanın en değerli üçüncü şirketi oldu

Suudi petrol şirketi Aramco, dünyanın en değerli üçüncü şirketi oldu

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco, 2 trilyon dolarlık değere ulaşarak dünyanın en değerli şirketleri arasında üçüncü sıraya yükseldi. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T22:19+0300

2021-10-06T22:19+0300

2021-10-06T22:19+0300

ekonomi

petrol fiyatları

saudi aramco

dünyanın en değerli şirketleri

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Petrol şirketi Saudi Aramco’nun piyasa değeri, hisse senedinin bu hafta yüzde 5 artmasının ardından 2 trilyon dolara yükseldi. Aramco hisseleri piyasadaki en yüksek yükselişi kaydederek yüzde 1.08 artışla hisse başına değeri 37,45 riyale ulaştı. Aramco böylece, ABD merkezli teknoloji şirketleri Microsoft ve Apple'ın ardından, dünyanın en değerli şirketleri listesinde üçüncü sıraya yerleşti.Piyasada 79 şirketin hissesi yükselirken, 54 şirketin hissesi düştü, 9.82 milyon hisse alım satımının ardından işlem hacmi 419.2 milyon riyal olarak gerçekleşti.Petrol fiyatları son 7 yılın rekorunu kırarken, varil başına petrol fiyatları 82 dolara yükselmişti.

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petrol fiyatları, saudi aramco, dünyanın en değerli şirketleri