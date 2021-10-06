Tanju Özcan, Bolu belediye binasına pankart astırdı: Dünya beşten, Türk milleti ABD’den büyüktür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamayan Amerikan yetkililerine tepkisini yaptığı açıklamalarla dile getiren Tanju Özcan, tepkisini belediye binasına astırdığı dev pankartla sürdürdü.Bolu Belediye binasına asılan pankartta, “Ey hadisiz ABD! Anlamıyoruz zannetme! ABD, tarihte hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin dostu olmamıştır. Bu ülkede Alevi, Sünni gerginliğini çıkartan ABD yönetimleridir. Bu ülkede Kürt-Türk çatışmasını çıkartmak için PKK/YPG terör örgütünü kuran ve hala silah veren ABD yönetimleridir. Bu ülkede 12 Eylül darbesini gerçekleştiren ABD yönetimiydi. Taşeron FETÖ terör örgütünü kuran ve 15 Temmuz hain darbe rejimini planlayan ABD yönetimidir. Türkiye’ye sığınma istilasını tasarlayan ve ülkemizi bu yola karışıklığa sürüklemeye çalışan ABD yönetimidir” ifadelerine yer verildi.Pankartta, hükümete de şu sözlerle seslenildi:“Hükümete sesleniyoruz: ABD yönetimince Cumhurbaşkanımızın şahsına yapılan saygısızlıklar, esasen Türk milletine yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ABD sömürgesi değildir. Türkiye, ABD’den başka kimseye hizmet etmeyen NATO’dan ayrılmalıdır. Kürecik ve İncirlik üsleri derhal kapatılmadır. Dünya beşten, Türk milleti ABD’den büyüktür. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Kahrolsun emperyalist Amerika.”
Belediye Meclisi’nin geçen hafta yapılan toplantısında ABD’yi kınayan bir önergeyi oy çokluğu ile geçiren CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez de belediye binasına "Dünya beşten, Türk milleti ABD’den büyüktür" ifadelerinin yer aldığı dev bir pankart astırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamayan Amerikan yetkililerine tepkisini yaptığı açıklamalarla dile getiren Tanju Özcan, tepkisini belediye binasına astırdığı dev pankartla sürdürdü.
Bolu Belediye binasına asılan pankartta, “Ey hadisiz ABD! Anlamıyoruz zannetme! ABD, tarihte hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin dostu olmamıştır. Bu ülkede Alevi, Sünni gerginliğini çıkartan ABD yönetimleridir. Bu ülkede Kürt-Türk çatışmasını çıkartmak için PKK/YPG terör örgütünü kuran ve hala silah veren ABD yönetimleridir. Bu ülkede 12 Eylül darbesini gerçekleştiren ABD yönetimiydi. Taşeron FETÖ terör örgütünü kuran ve 15 Temmuz hain darbe rejimini planlayan ABD yönetimidir. Türkiye’ye sığınma istilasını tasarlayan ve ülkemizi bu yola karışıklığa sürüklemeye çalışan ABD yönetimidir” ifadelerine yer verildi.
Pankartta, hükümete de şu sözlerle seslenildi:
“Hükümete sesleniyoruz: ABD yönetimince Cumhurbaşkanımızın şahsına yapılan saygısızlıklar, esasen Türk milletine yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ABD sömürgesi değildir. Türkiye, ABD’den başka kimseye hizmet etmeyen NATO’dan ayrılmalıdır. Kürecik ve İncirlik üsleri derhal kapatılmadır. Dünya beşten, Türk milleti ABD’den büyüktür. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Kahrolsun emperyalist Amerika.”