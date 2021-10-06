https://tr.sputniknews.com/20211006/tarim-kredi-kooperatifi-marketindeki-urunlerin-fiyatlari-zincir-marketlerden-daha-yuksek-cikti-1049566702.html

Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'ndeki ürünlerin fiyatları, zincir marketlerden daha yüksek çıktı

Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'ndeki ürünlerin fiyatları, zincir marketlerden daha yüksek çıktı

Tarım Kredi Kooperatifi Marketi ile aynı ilçede bulunan zincir marketlerin fiyatları karşılaştırıldı. Toplam 7 temel üründen oluşan alışveriş sepeti, Tarım... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T11:26+0300

2021-10-06T11:26+0300

2021-10-06T11:25+0300

ekonomi

zincir

market

tarım kredi kooperatifleri

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3 Ekim Pazar akşamı Kısıklı’daki Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nden alışveriş yapmış, market çıkışında yaptığı açıklamada ise, “Gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun” ifadelerini kullanmıştı.Sözcü gazetesi muhabiri Sevgim Begüm Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yaptığı Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi Marketi ile zincir marketleri dolaşarak fiyatlar arasında karşılaştırma yaptı. Toz şeker, un, çay, süt, zeytinyağı, ayçiçek yağı, kuru fasülye, zeytin, deterjan gibi ürünlerin fiyatlarının karşılaştırıldığı alışveriş sonucunda, ödenen para Tarım Kredi'de 207.07 TL, zincir markette ise 189.90 TL tuttu.Tarım Kredi'de 93.70 TL olan Ayçiçek yağı fiyatı, diğer zincir marketlerde 68 TL civarında. Tarım Kredi'de 35.90 TL olan çayın fiyatı ise, BİM, ŞOK ve A101'de ortalama 25 TL'ye satıldığı görüldü.Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nde 1 kg kuru fasülye 13,45 TL'den satılırken, farklı bir marka başka markette 13,75 TL'den satılıyor.Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nde 1 kg zeytin 29,90 TL iken, başka zincir marketteki satış fiyatı 21,95 TL.Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nde 2 litre sızma zeytinyağı indirimli satış fiyatı 64,20 TL, 2 litre riviera zeytinyağı 71,60 TL iken, başka bir zincir markette ise 1 litre sızma zeytinyağı 33,50 TL'ye, 2 litre riviera zeytinyağı da 56,90 TL'ye satılıyor.Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nde 5 kg toz deterjan 32,90 TL iken, bir başka markette ise 5 kg toz deterjan 29,90 TL ile 36,95 TL arasında değişen fiyatlarda satılıyor.Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nde 3 litre ayçiçek yağı indirimli satış fiyatı 30,90 TL iken, bir başka markette farklı bir markanın 2 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 43,75 TL.Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nde 2 kg toz şeker 10,15 TL’ye satılırken, başka bir zincir markette ise 5 kg toz şeker 27,95 TL’ye satılıyor.Süt ve unBir litre tam yağlı süt fiyatı Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nde 4,75 TL iken, aynı ürün bir başka zincir markette ise 5,25 TL.Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nde 5 kg un fiyatı 19,90 TL iken, aynı ürün, bir başka markette farklı bir markanın ürünleri 19,90 TL ile 26,95 TL arasında satılıyor.7 ürün toplamda 207 TLÖte yandan Tarım Kredi Kooperatifi Marketi ve bir başka zincir marketteki farklı markalara ait ürünlerle alışveriş sepetimizi kaç TL'ye dolduracağımızı da hesapladık.5 litre ayçiçek yağı, 5 kg toz şeker, 1 kg Osmancık pirinç, 1 litre riviera zeytinyağı, 830 gram domates salçası, 2 buçuk kg kırmızı mercimek ve 1 kg köftelik bulgurdan oluşan alışveriş sepetinin tutarı Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde 207,07 TL iken, zincir markette ise 189,90 TL tuttu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zincir, market, tarım kredi kooperatifleri