Temizliğe gittiği evde ölü bulundu

Zonguldak’ta yaşanan olayda, bir doktorun evine temizliğe giden 40 yaşındaki Necmiye Çavdar evde ölü bulundu. İHA'nın haberine göre Necmiye Çavdar’dan haber alamayan yakınları temizliğe gittiği doktora ulaştı. Eve bakmaya giden doktor M.G., Necmiye Çavdar’ı yerde yatar vaziyette buldu.112 sağlık ve polis ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler Necmiye Çavdar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde ölü bulunan Çavdar’ın cesedi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Zonguldak’ta 40 yaşındaki kadın temizlik için gittiği evde ölü bulundu
Zonguldak’ta yaşanan olayda, bir doktorun evine temizliğe giden 40 yaşındaki Necmiye Çavdar evde ölü bulundu.
İHA'nın haberine göre Necmiye Çavdar’dan haber alamayan yakınları temizliğe gittiği doktora ulaştı. Eve bakmaya giden doktor M.G., Necmiye Çavdar’ı yerde yatar vaziyette buldu.
112 sağlık ve polis ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler Necmiye Çavdar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde ölü bulunan Çavdar’ın cesedi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.