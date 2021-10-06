https://tr.sputniknews.com/20211006/temizlige-gittigi-evde-olu-bulundu-1049590076.html

Temizliğe gittiği evde ölü bulundu

Temizliğe gittiği evde ölü bulundu

Zonguldak’ta 40 yaşındaki kadın temizlik için gittiği evde ölü bulundu 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T21:46+0300

2021-10-06T21:46+0300

2021-10-06T21:46+0300

türkiye

zonguldak

kadın

temizlik

necmiye çavdar

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Zonguldak’ta yaşanan olayda, bir doktorun evine temizliğe giden 40 yaşındaki Necmiye Çavdar evde ölü bulundu. İHA'nın haberine göre Necmiye Çavdar’dan haber alamayan yakınları temizliğe gittiği doktora ulaştı. Eve bakmaya giden doktor M.G., Necmiye Çavdar’ı yerde yatar vaziyette buldu.112 sağlık ve polis ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler Necmiye Çavdar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde ölü bulunan Çavdar’ın cesedi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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zonguldak, kadın, temizlik, necmiye çavdar