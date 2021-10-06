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https://tr.sputniknews.com/20211006/trudeau-sosyal-medyayi-2slgbtqqia-ile-salladi-nukleer-sifre-mi-yahut-klavyesinde-kedi-mi-dolasti-1049567032.html
Trudeau, sosyal medyayı 2SLGBTQQIA+ ile salladı: Nükleer şifre mi yahut klavyesinde kedi mi dolaştı
Trudeau, sosyal medyayı 2SLGBTQQIA+ ile salladı: Nükleer şifre mi yahut klavyesinde kedi mi dolaştı
Kanada'da baskın genel seçimden mutlak çoğunluğu sağlayamasa da birinci çıkan Başbakan Justin Trudeau, azınlıklardan söz ederken en meşhur kısaltmaya yeni bir... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T11:28+0300
2021-10-06T11:49+0300
dünya
kanada
lgbt
justin trudeau
lgbti
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Kanada, Katolik yatılı okullarında kötü muamele yüzünden ölen yerli çocuklarının mezarlarının ortaya çıkarılmasıyla sarsılırken, Başbakan Justin Trudeau, etnisiteye ve cinsiyet-cinsel yönelime göre azınlık topluluklarının kaybedilen ya da öldürülen üyelerini anan tweet attı."Ülke çapında insanlar kaybedilen ya da öldürülen yerli kadınlar, kız çocukları ve 2SLGBTQQIA+ bireylerini onurlandırmak için mum yakıyor" diyen Trudeau, 'bu ulusal trajedinin devam ettiğine' dikkat çekti.Ancak sosyal medya kullanıcılarının çoğu, ilk kez karşılaştıkları 2SLGBTQQIA+ kısaltmasına anlam veremedi. Zira LGBTI+, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve seks karakteristik çeşitliliği içindeki tüm grupları kapsayan bir kısaltma olarak yaygın kullanırken, bunun bir çeşitlemesi olarak 'İki Ruh, Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transcinsiyet, Kuir, Sorgulayan, İnterseks, Aseksüel ve diğerleri', kısaca 2SLGBTQQIA+ çok nadir kullanılıyor. Kanada Başbakanı'nın bilmece gibi tweeti karşısında hayrete düşen kullanıcılardan biri "Açıkçası, 2SLGBTQQIA+ ne anlama geliyor, hiçbir fikrim yok" derken, bir diğeri "Kesinlikle ironi yapmadan soruyorum, 2SLGBTQQIA+ nedir" diye bilgi almak istedi. Çoğu böyle bir kısaltmanın varlığına inanamazken, Trudeau'nun yanlışlıkla Kuzey Amerika Hava Sahası Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) nükleer şifrelerini yazdığı tahmininde bulunanlar çıktı. Kanada Başbakanı bunları yazarken klavyesi üzerinde bir kedinin dolaştığı, istenmeden Wi-Fi veya video oyunu hile şifresinin açık edildiği gibi daha olağan tahminlerde de bulunuldu. Trudeau'nun bu terimi telaffuz etmekte zaten zorlandığına dikkat çekilerek anlamını bilip bilmediği de sorgulandı. Zira Liberal Parti liderinin geçen ay "LGDP, ıııh, LGT, LBT'nin yanında olduğum için asla özür dilemeyeceğim" derken ancak bir danışmanının yardımıyla doğru kısaltmayı bulabildiğine dair klip, sosyal medyada viral olmuş durumda. Diğer yandan Kanada Başbakanı'nın gelecekteki açıklamalarında kullanmaya devam edip etmeyeceği belli olmasa da dilin dönmediği kısaltmanın kamusal alana ilk çıkışını gerçekleştirmesi, bazılarının alkışını aldı. Bir kullanıcı “2SLGBTQQIA+ hareketi her geçen gün güçleniyor. Hem de sırf alfabenin gücünü hiçbir engel olmadan emerek" esprisini yaptı.
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Trudeau, sosyal medyayı 2SLGBTQQIA+ ile salladı: Nükleer şifre mi yahut klavyesinde kedi mi dolaştı

11:28 06.10.2021 (güncellendi: 11:49 06.10.2021)
© REUTERS / CARLOS OSORIOKanada'nın Liberal Partili Başbakanı Justin Trudeau'dan rock konseri gibi seçim mitingi
Kanada'nın Liberal Partili Başbakanı Justin Trudeau'dan rock konseri gibi seçim mitingi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© REUTERS / CARLOS OSORIO
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Kanada'da baskın genel seçimden mutlak çoğunluğu sağlayamasa da birinci çıkan Başbakan Justin Trudeau, azınlıklardan söz ederken en meşhur kısaltmaya yeni bir formülasyon getirerek ağdaşların kafasını karıştırdı.
Kanada, Katolik yatılı okullarında kötü muamele yüzünden ölen yerli çocuklarının mezarlarının ortaya çıkarılmasıyla sarsılırken, Başbakan Justin Trudeau, etnisiteye ve cinsiyet-cinsel yönelime göre azınlık topluluklarının kaybedilen ya da öldürülen üyelerini anan tweet attı.
"Ülke çapında insanlar kaybedilen ya da öldürülen yerli kadınlar, kız çocukları ve 2SLGBTQQIA+ bireylerini onurlandırmak için mum yakıyor" diyen Trudeau, 'bu ulusal trajedinin devam ettiğine' dikkat çekti.
Ancak sosyal medya kullanıcılarının çoğu, ilk kez karşılaştıkları 2SLGBTQQIA+ kısaltmasına anlam veremedi. Zira LGBTI+, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve seks karakteristik çeşitliliği içindeki tüm grupları kapsayan bir kısaltma olarak yaygın kullanırken, bunun bir çeşitlemesi olarak 'İki Ruh, Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transcinsiyet, Kuir, Sorgulayan, İnterseks, Aseksüel ve diğerleri', kısaca 2SLGBTQQIA+ çok nadir kullanılıyor.
Kanada Başbakanı'nın bilmece gibi tweeti karşısında hayrete düşen kullanıcılardan biri "Açıkçası, 2SLGBTQQIA+ ne anlama geliyor, hiçbir fikrim yok" derken, bir diğeri "Kesinlikle ironi yapmadan soruyorum, 2SLGBTQQIA+ nedir" diye bilgi almak istedi.
Çoğu böyle bir kısaltmanın varlığına inanamazken, Trudeau'nun yanlışlıkla Kuzey Amerika Hava Sahası Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) nükleer şifrelerini yazdığı tahmininde bulunanlar çıktı.
Kanada Başbakanı bunları yazarken klavyesi üzerinde bir kedinin dolaştığı, istenmeden Wi-Fi veya video oyunu hile şifresinin açık edildiği gibi daha olağan tahminlerde de bulunuldu.
Trudeau'nun bu terimi telaffuz etmekte zaten zorlandığına dikkat çekilerek anlamını bilip bilmediği de sorgulandı.
Zira Liberal Parti liderinin geçen ay "LGDP, ıııh, LGT, LBT'nin yanında olduğum için asla özür dilemeyeceğim" derken ancak bir danışmanının yardımıyla doğru kısaltmayı bulabildiğine dair klip, sosyal medyada viral olmuş durumda.
Diğer yandan Kanada Başbakanı'nın gelecekteki açıklamalarında kullanmaya devam edip etmeyeceği belli olmasa da dilin dönmediği kısaltmanın kamusal alana ilk çıkışını gerçekleştirmesi, bazılarının alkışını aldı. Bir kullanıcı “2SLGBTQQIA+ hareketi her geçen gün güçleniyor. Hem de sırf alfabenin gücünü hiçbir engel olmadan emerek" esprisini yaptı.
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