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TSK'nın Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti misyonlarının uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'ye sunuldu
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TSK'nın Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti misyonlarının uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'ye sunuldu
TSK'nın Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti misyonlarının uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'ye sunuldu
TSK'nın, BM'nin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki misyonlarına katılıma ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili tezkere, TBMM... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T10:37+0300
2021-10-06T10:36+0300
türkiye
tsk
mali
birleşmiş milletler (bm)
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tsk, mali, birleşmiş milletler (bm), türk silahlı kuvvetleri (tsk)

TSK'nın Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti misyonlarının uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'ye sunuldu

10:37 06.10.2021
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Ayrıntılar geliyor
TSK'nın, BM'nin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki misyonlarına katılıma ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili tezkere, TBMM Başkanlığına sunuldu
Ayrıntılar geliyor...
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