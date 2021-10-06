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https://tr.sputniknews.com/20211006/tsknin-mali-ve-orta-afrika-cumhuriyeti-misyonlarinin-uzatilmasina-iliskin-tezkere-tbmmye-sunuldu-1049565843.html
TSK'nın Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti misyonlarının uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'ye sunuldu
TSK'nın Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti misyonlarının uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'ye sunuldu
TSK'nın, BM'nin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki misyonlarına katılıma ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili tezkere, TBMM... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T10:37+0300
2021-10-06T10:37+0300
2021-10-06T10:36+0300
türkiye
tsk
mali
birleşmiş milletler (bm)
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
tsk, mali, birleşmiş milletler (bm), türk silahlı kuvvetleri (tsk)
TSK'nın Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti misyonlarının uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'ye sunuldu
Ayrıntılar geliyor
TSK'nın, BM'nin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki misyonlarına katılıma ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili tezkere, TBMM Başkanlığına sunuldu