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https://tr.sputniknews.com/20211006/turkiye-ile-yunanistan-arasindaki-istisari-gorusmelerin-63-turu-ankarada-gerceklestirildi-1049580886.html
Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 63. turu Ankara'da gerçekleştirildi
Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 63. turu Ankara'da gerçekleştirildi
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 63. turunun Ankara’da gerçekleştirildiğini bildirdi. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T17:10+0300
2021-10-06T17:10+0300
2021-10-06T17:10+0300
dünya
ankara
türkiye
yunanistan
istişari görüşmeler
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 63. turu bugün Ankara’da gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullanıldı.Görüşmelerin bir önceki turu 16 Mart'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 61. turu ise ocakta İstanbul’da düzenlenmişti.Daha önce 'istikşafi' nitelemesi kullanılan görüşmeler için 'istişari' ifadesi kullanılmaya başlanmıştı.Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle Ege ve Akdeniz'e yönelik sorunların çözülmesini hedefliyor.İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği 'adil, kalıcı ve kapsamlı' çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210614/yunanistan-basbakani-micotakis-turkiye-ile-medeni-bir-sekilde-gorusmeye-devam-edebilmemiz-icin-bir-1044729064.html
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ankara, türkiye, yunanistan, istişari görüşmeler
Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 63. turu Ankara'da gerçekleştirildi
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 63. turunun Ankara’da gerçekleştirildiğini bildirdi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı
'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda
"Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 63. turu bugün Ankara’da gerçekleştirilmiştir"
ifadelerini kullanıldı.
Görüşmelerin bir önceki turu 16 Mart'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 61. turu ise ocakta İstanbul’da düzenlenmişti.
Daha önce 'istikşafi' nitelemesi kullanılan görüşmeler için 'istişari' ifadesi kullanılmaya başlanmıştı.
Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle Ege ve Akdeniz'e yönelik sorunların çözülmesini hedefliyor.
İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği 'adil, kalıcı ve kapsamlı' çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.