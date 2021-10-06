https://tr.sputniknews.com/20211006/turkiyenin-natoya-katilimi-kendi-ulusal-cikarlari-icin-tehdittir-1049578751.html

'Türkiye'nin NATO üyeliği, kendi ulusal çıkarları için tehdittir'

'Türkiye'nin NATO üyeliği, kendi ulusal çıkarları için tehdittir'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili açıklamalarını yorumlayan Rus askeri uzman... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T16:00+0300

2021-10-06T16:00+0300

2021-10-06T16:09+0300

görüş

abd

nato

türkiye

jens stoltenberg

batı

nikolay kostikin

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Washington’daki Georgetown Üniversitesi’nde katıldığı bir seminerde ittifakın Türkiye’yi Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçip yerine batılı muadillerini kullanmaya henüz ikna edemediğini söyledi.Stoltenberg, bunun Türkiye’nin Irak ve Suriye sınırında IŞİD’in bozguna uğratılmasında kilit rol oynamasına ve Suriyeli sığınmacıların yükünün büyük bir kısmını çekiyor olmasına rağmen bazı NATO ülkelerinin bu ülkeye güvenmemesinden kaynaklandığını ifade etti.Rusya Askeri ve Siyasi Analiz Bürosu’ndan askeri uzman Nikolay Kostikin, Sputnik’e verdiği demeçte, Batının Türkiye’yi Suriye çatışmasının sıcak evresinde anlamamış olmasının şu anda ise hiçbir şekilde anlamayacağı anlamına geldiğini ve bu nedenle Türkiye'nin NATO’da yapacak bir şeyi olmadığını belirtti."Diğer NATO ülkelerinin Türkiye'ye duyduğu güvensizliğin daha da artacağı ortada. Ve bu, Türkiye’nin dış politikasının çok yönlü olmasına değil, Batılı ülkelerin bu ülkeyi dış politika bağımsızlığından yoksun bırakma arzusuna bağlı. Batı, Türkiye'yi dizginlemek ve Türk kaynaklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak istiyor" diyen Kostikin sözlerini şöyle sürdürdü:"Batılı ülkeler Suriye krizinin en gergin döneminde Türkiye'ye sırt çevirdi. Türk devletinin karşı karşıya olduğu sorunları anlamayı reddettiler. Ankara buna uygun çıkarımlarda bulundu ve her şeyden önce kendi çıkarlarını gözetleyen politika izlemeye başladı. Bu bağımsızlık Batılı ortaklarını korkutuyor. Bu nedenle onlar, Ankara'nın bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik eylemlerini kısıtlamak için ellerinden geleni yapacak. Bu durumda gelişimine katkı sağlamayıp, uluslararası arenada konumunu zorlaştıran bir ittifakta yapacağı bir şey olmadığı açık."'NATO fiilen koruma karşılığında üye ülkelere silah satan küresel bir haraççı'NATO’nun modern stratejisini ‘küresel çapta haraç toplamaya’ benzeten Kostikin, şunları söyledi: "Bugün NATO fiilen koruma karşılığında üye ülkelere silah satan küresel bir haraççıdır. Fiilen bu haraç toplamaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin NATO’ya katılımı, kendi ulusal çıkarlarını uygulamaya geçirmesi için doğrudan bir tehdittir."

https://tr.sputniknews.com/20211005/cumhurbaskani-erdogan-batinin-ustun-oldugu-seklindeki-sorun-ureten-anlayisin-sonuna-geldik-1049538252.html

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abd, nato, türkiye, jens stoltenberg, batı, nikolay kostikin