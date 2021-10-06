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Twitch 'hacklendi' iddiası: Kaynak kodu ve yayıncı ödemeleri sızdırılmış olabilir
Twitch 'hacklendi' iddiası: Kaynak kodu ve yayıncı ödemeleri sızdırılmış olabilir
Dünyanın en popüler canlı yayın platformu Twitch'in siber saldırıya uğradığı; platformun kaynak kodu ve yayıncılara yapılan ödemelerin bilgilerinin... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T15:11+0300
2021-10-06T15:11+0300
yaşam
siber saldırı
sızıntı
yayın
twitch
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Amazon'a ait önde gelen canlı yayın platformu Twitch'in siber saldırı sonrası çok sayıda kritik önemdeki verilerinin sızdırıldığı iddia edildi.Eurogamer'da yer alan habere göre, 4chan forumuna son günlerde platformun kaynak kodu ve yayıncılara yapılan ödemelerin bilgilerinin de yer aldığı 126 GB'lık bir torrent yüklendi.Forumdaki paylaşımın sahibi, Twitch topluluğunu 'iğrenç, zehirli bir çöplük' olarak nitelendirdi.Sızıntının maksadı ise 'internet yayıncılığı alanında daha fazla aksama ve rekabeti büyütmek' olarak açıklandı.Video Games Chronicle sitesi, ilk olarak bugün erken saatlerde sızıntıyla ilgili ayrıntıları açıkladı.Buna göre, sızıntılarda platforma ait şu bilgiler yer alıyor:Öte yandan sızıntının 'birinci kısım' olduğu ve devamının gelmesi bekleniyor.Video Games Chronicle'a göre Twitch, durumdan haberdar ancak henüz kullanıcılarını bilgilendirmedi.Bununla beraber sızıntının, Twitch kullanıcılarına ait şifre veya kişisel bilgiler içermediği ifade ediliyor.Aslında sızdıran kişi, kişisel hesapları içerecek kod yerine Twitch'in kendi şirket araçlarını ve bilgilerini paylaşmaya odaklanmış görünüyor.Platformdan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
https://tr.sputniknews.com/20210309/twitch-yayincisi-kemal-can-parlak-3500-saat-twitch-yayini-yapmisim-insanlar-beni-aynaya-baktigimdan-1043990819.html
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siber saldırı, sızıntı, yayın, twitch

Twitch 'hacklendi' iddiası: Kaynak kodu ve yayıncı ödemeleri sızdırılmış olabilir

15:11 06.10.2021
© REUTERS / Mike BlakeTwitch
Twitch - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© REUTERS / Mike Blake
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Dünyanın en popüler canlı yayın platformu Twitch'in siber saldırıya uğradığı; platformun kaynak kodu ve yayıncılara yapılan ödemelerin bilgilerinin sızdırıldığı iddia edildi.
Amazon'a ait önde gelen canlı yayın platformu Twitch'in siber saldırı sonrası çok sayıda kritik önemdeki verilerinin sızdırıldığı iddia edildi.
Eurogamer'da yer alan habere göre, 4chan forumuna son günlerde platformun kaynak kodu ve yayıncılara yapılan ödemelerin bilgilerinin de yer aldığı 126 GB'lık bir torrent yüklendi.
Forumdaki paylaşımın sahibi, Twitch topluluğunu 'iğrenç, zehirli bir çöplük' olarak nitelendirdi.
Sızıntının maksadı ise 'internet yayıncılığı alanında daha fazla aksama ve rekabeti büyütmek' olarak açıklandı.
Video Games Chronicle sitesi, ilk olarak bugün erken saatlerde sızıntıyla ilgili ayrıntıları açıkladı.
Buna göre, sızıntılarda platforma ait şu bilgiler yer alıyor:
Twitch’in kaynak kodunun tamamı
Son 3 yılda yapılan yayıncı ödemeleri
Mobil, masaüstü ve konsol Twitch istemcileri
Twitch tarafından kullanılan tescilli SDK'lar ve dahili AWS hizmetleri
IGDB ve CurseForge dahil Twitch'e bağlı olan tüm platformlar
Amazon Game Studios'un Vapor kod adlı yayınlanmamış bir oyun mağazası dahili güvenlik araçları
Öte yandan sızıntının 'birinci kısım' olduğu ve devamının gelmesi bekleniyor.
Video Games Chronicle'a göre Twitch, durumdan haberdar ancak henüz kullanıcılarını bilgilendirmedi.
Bununla beraber sızıntının, Twitch kullanıcılarına ait şifre veya kişisel bilgiler içermediği ifade ediliyor.
Aslında sızdıran kişi, kişisel hesapları içerecek kod yerine Twitch'in kendi şirket araçlarını ve bilgilerini paylaşmaya odaklanmış görünüyor.
Platformdan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Gamers use Twitch to chat to other gamers during play - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2021
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Twitch yayıncısı Kemal Can Parlak: 3500 saat Twitch yayını yapmışım, insanlar beni aynaya baktığımdan daha çok gördü
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