https://tr.sputniknews.com/20211006/twitch-hacklendi-iddiasi-kaynak-kodu-ve-yayinci-odemeleri-sizdirilmis-olabilir-1049576432.html

Twitch 'hacklendi' iddiası: Kaynak kodu ve yayıncı ödemeleri sızdırılmış olabilir

Twitch 'hacklendi' iddiası: Kaynak kodu ve yayıncı ödemeleri sızdırılmış olabilir

Dünyanın en popüler canlı yayın platformu Twitch'in siber saldırıya uğradığı; platformun kaynak kodu ve yayıncılara yapılan ödemelerin bilgilerinin... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T15:11+0300

2021-10-06T15:11+0300

2021-10-06T15:11+0300

yaşam

siber saldırı

sızıntı

yayın

twitch

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Amazon'a ait önde gelen canlı yayın platformu Twitch'in siber saldırı sonrası çok sayıda kritik önemdeki verilerinin sızdırıldığı iddia edildi.Eurogamer'da yer alan habere göre, 4chan forumuna son günlerde platformun kaynak kodu ve yayıncılara yapılan ödemelerin bilgilerinin de yer aldığı 126 GB'lık bir torrent yüklendi.Forumdaki paylaşımın sahibi, Twitch topluluğunu 'iğrenç, zehirli bir çöplük' olarak nitelendirdi.Sızıntının maksadı ise 'internet yayıncılığı alanında daha fazla aksama ve rekabeti büyütmek' olarak açıklandı.Video Games Chronicle sitesi, ilk olarak bugün erken saatlerde sızıntıyla ilgili ayrıntıları açıkladı.Buna göre, sızıntılarda platforma ait şu bilgiler yer alıyor:Öte yandan sızıntının 'birinci kısım' olduğu ve devamının gelmesi bekleniyor.Video Games Chronicle'a göre Twitch, durumdan haberdar ancak henüz kullanıcılarını bilgilendirmedi.Bununla beraber sızıntının, Twitch kullanıcılarına ait şifre veya kişisel bilgiler içermediği ifade ediliyor.Aslında sızdıran kişi, kişisel hesapları içerecek kod yerine Twitch'in kendi şirket araçlarını ve bilgilerini paylaşmaya odaklanmış görünüyor.Platformdan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

https://tr.sputniknews.com/20210309/twitch-yayincisi-kemal-can-parlak-3500-saat-twitch-yayini-yapmisim-insanlar-beni-aynaya-baktigimdan-1043990819.html

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siber saldırı, sızıntı, yayın, twitch