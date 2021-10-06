https://tr.sputniknews.com/20211006/uluctan-terime-lig-sonuncusunu-hakemle-yenmek-zaferse-sen-niye-ortaligi-darmadagin-ediyorsun-1049566411.html

Uluç’tan Terim’e: Lig sonuncusunu hakemle yenmek zaferse, sen niye ortalığı darmadağın ediyorsun

Uluç’tan Terim’e: Lig sonuncusunu hakemle yenmek zaferse, sen niye ortalığı darmadağın ediyorsun

Hıncal Uluç, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamalarını eleştirerek "Hakemi soran muhabire 'Geçin bunları. Zaferin keyfini... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T11:09+0300

2021-10-06T11:09+0300

2021-10-06T11:10+0300

spor

galatasaray

fatih terim

futbol

hakem

hıncal uluç

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Sabah yazarı Hıncal Uluç bugünkü köşe yazısında, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in yaptığı açıklamaları eleştirdi."Hakemi soran muhabire 'Geçin bunları. Zaferin keyfini yaşayalım, izin verin de" dedi. Lig sonuncusunu hakemle yenmek zafer, kutlanacak zaferse Hocam, sen niye seni yenenlerin zafer sevincini kursaklarında bırakıyor ve ortalığı darmadağın ediyorsun" ifadelerini kullandı.Uluç, "Dün neredeyse tam bir sayfa, Fatih Terim'in gecenin bir yarısı yaptığı basın toplantısını yorumlarken 'Uzun tuttum, çünkü bizim medya Fatih Terim eleştirisi yazamaz' demiştim. Dediğim oldu. Bu sabah belli başlı gazetelere baktım. Hakemlerden söz etmeyen, soru da sordurmayan Terim, bir Galatasaray destanı anlatmıştı" dedi.Uluç, "Dün Fatih'i eleştiren üç satır vardı, sadece Hürriyet'te. Yazan da Spor Müdürü kardeşim Mehmet Aslan. Bakın ne demiş Mehmet: Uluç, yazısına şu sözlerle devam etti:

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galatasaray, fatih terim, futbol, hakem, hıncal uluç