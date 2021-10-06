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POLİTİKA
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https://tr.sputniknews.com/20211006/vergi-kanunu-tbmm-plan-ve-butce-komisyonunda-kabul-edildi-1049584751.html
Vergi Kanunu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
Vergi Kanunu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T18:53+0300
2021-10-06T18:53+0300
2021-10-06T18:53+0300
politika
vergi usul kanunu
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AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti.
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vergi usul kanunu
Vergi Kanunu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti.