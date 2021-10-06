https://tr.sputniknews.com/20211006/vergi-kanunu-tbmm-plan-ve-butce-komisyonunda-kabul-edildi-1049584751.html

Vergi Kanunu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Vergi Kanunu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T18:53+0300

2021-10-06T18:53+0300

2021-10-06T18:53+0300

politika

vergi usul kanunu

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AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti.

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2021

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vergi usul kanunu