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Wood: Yüzüklerin Efendisi'ndeki orklardan birine Weinstein ilham oldu
Wood: Yüzüklerin Efendisi'ndeki orklardan birine Weinstein ilham oldu
Yüzüklerin Efendisi'nin başrollerinden Wood serideki Ork karakterlerinin yaratım süreciyle ilgili bir sırrı paylaştı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T12:17+0300
2021-10-06T12:17+0300
elijah wood
yüzüklerin efendisi
harvey weinstein
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Yüzüklerin Efendisi serisinde Frodo Baggins'i canlandıran ABD'li oyuncu Elijah Wood, filmdeki ork karakterlerinden birinin, cinsel taciz ve tecavüzden 23 yıl hapse mahkum edilen yapımcı Harvey Weinstein'dan esinlenilerek tasarlandığını açıkladı. Dax Shepard'ın 'Armchair Expert' adlı podcast programına konuk olan Wood, "Bu meseleyi çok net hatırlıyorum. Ork maskelerinden biri, Harwey Weinstein'a benzeyecek şekilde tasarlanmıştı. Bir çeşit 's....r git' mesajı olarak. Artık bunları konuşmakta bir sakınca görmüyorum. Herif hapse tıkıldı. S.......n" ifadelerini kullandı. Orklar, sinema tarihine geçen seride Orta Dünya'da karanlık güçler tarafından hizmetkar ve asker olarak kullanılıyordu.Yüzüklerin Efendisi serisinin film hakları başta Weinstein'ın şirketi Miramax'in elindeydi ama serinin tek filmde toplanmasını isteyen şirketle ve yönetmen Peter Jackson film sayısı ve bütçe üzerinde anlaşamadı. Miramax de Jackson'ın seriyi 3 film olarak çekebilecek başka bir stüdyo arayışına girmesine izin verdi. Jackson'ın New Line Cinema'yla el sıkışmasıyla birlikte seri 3 film halinde çekilebildi, Weinstein da projeyi sattığı için yüklü miktarda para kazanmış oldu.
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elijah wood, yüzüklerin efendisi, harvey weinstein

Wood: Yüzüklerin Efendisi'ndeki orklardan birine Weinstein ilham oldu

12:17 06.10.2021
© REUTERS / Carlo AllegriHarvey Weinstein
Harvey Weinstein - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© REUTERS / Carlo Allegri
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Yüzüklerin Efendisi'nin başrollerinden Wood serideki Ork karakterlerinin yaratım süreciyle ilgili bir sırrı paylaştı.
Yüzüklerin Efendisi serisinde Frodo Baggins'i canlandıran ABD'li oyuncu Elijah Wood, filmdeki ork karakterlerinden birinin, cinsel taciz ve tecavüzden 23 yıl hapse mahkum edilen yapımcı Harvey Weinstein'dan esinlenilerek tasarlandığını açıkladı.
Dax Shepard'ın 'Armchair Expert' adlı podcast programına konuk olan Wood, "Bu meseleyi çok net hatırlıyorum. Ork maskelerinden biri, Harwey Weinstein'a benzeyecek şekilde tasarlanmıştı. Bir çeşit 's....r git' mesajı olarak. Artık bunları konuşmakta bir sakınca görmüyorum. Herif hapse tıkıldı. S.......n" ifadelerini kullandı.
Orklar, sinema tarihine geçen seride Orta Dünya'da karanlık güçler tarafından hizmetkar ve asker olarak kullanılıyordu.
Yüzüklerin Efendisi serisinin film hakları başta Weinstein'ın şirketi Miramax'in elindeydi ama serinin tek filmde toplanmasını isteyen şirketle ve yönetmen Peter Jackson film sayısı ve bütçe üzerinde anlaşamadı. Miramax de Jackson'ın seriyi 3 film olarak çekebilecek başka bir stüdyo arayışına girmesine izin verdi. Jackson'ın New Line Cinema'yla el sıkışmasıyla birlikte seri 3 film halinde çekilebildi, Weinstein da projeyi sattığı için yüklü miktarda para kazanmış oldu.
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