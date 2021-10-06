https://tr.sputniknews.com/20211006/yargitay-acikladi-hangi-partilerin-uye-sayisi-dustu-1049573293.html

Yargıtay açıkladı: Hangi partilerin üye sayısı düştü?

Yargıtay açıkladı: Hangi partilerin üye sayısı düştü?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin üye sayılarını iki aylık aranın ardından güncelledi. MHP’nin üye sayısı düşerken AK Parti, CHP, HDP ve İyi... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T13:43+0300

2021-10-06T13:43+0300

2021-10-06T13:42+0300

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın son verilerine göre AK Parti geride kalan iki ayda 11 milyon 589 olan üye sayısını 11 bin 136 arttırarak 11 milyon 11 bin 725’e yükseltti.MHP'de düşüşGazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Cumhur İttifakı’nın bir diğer ortağı MHP’nin üye sayılarında ise AK Parti’nin aksine azalma yaşandı. Devlet Bahçeli liderliğindeki partinin 475 bin 338 olan üye sayısı 2 bin 146 azalarak 473 bin 192’ye düştü.CHP üye sayısını artırdıAna muhalefet partisi CHP’nin üye sayılarında bir süredir yaşanan yükseliş geride kalan iki ayda da sürdü. Ağustos ayında 1 milyon 288 bin 226 üyeye sahip CHP, geride kalan iki ayda üye sayısını 11 bin 9 arttırdı. CHP’nin toplam üye sayısı 1 milyon 299 bin 235’e ulaştı.Öte yandan 18 Eylül tarihinde kurultayını yapan, Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Partisi de iki ayda üye sayısını arttırdı. İnce liderliğindeki partinin 11 bin 144 olan üye sayısı bin 848 artarak 12 bin 992’ye ulaştı.İyi Parti, üye sayısını toplam 425 bin 619’a yükselttiMeral Akşener liderliğindeki İyi Parti, parti üye sayısını geride kalan iki ayda 16 bin 923 arttırdı. Ağustos ayında 408 bin 696 üyeye sahip olan İyi Parti, üye sayısını toplam 425 bin 619’a yükseltti.HDP'de de artışHDP’nin üye sayılarında artış yaşandı. HDP, geride kalan iki ayda üye sayısını 344 arttırarak 40 bin 678’den 41 bin 22 üyeye ulaştı.DEVA ve Gelecek Partisi'nde son durumAK Parti’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi ile yine AK Parti’den ayrılan Ali Babacan’ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) üye sayıları geride kalan iki ayda önceki dönemlerde oluğu gibi üye artışını sürdürdü.Ağustos ayında 32 bin 290 üyeye sahip olan Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi, bin 755 artışla 34 bin 45’e ulaştı. Ağustos ayında 42 bin 398 üyeye sahip olan DEVA Partisi ise 12 bin 20 yeni üyeyle, 50 bin barajını aştı ve toplam 58 bin 418 üyeye ulaştı.Saadet Partisi'nin üye sayısı gerilediSaadet Partisi ise Ağustos ayında 270 bin 979 üyeye sahipti. Temel Karamollaoğlu liderliğindeki partinin üye sayısı bin 441 azalarak 269 bin 538’e geriledi.Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan liderliğinde kurulan Yeniden Refah Partisi'nin ise üye sayılarını arttırmaya devam etmesi de dikkat çekti. Ağustos ayında 139 bin 71 üyeye sahip parti, 9 bin 653 artışla toplam 148 bin 724’e üyeye ulaştı.

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ak parti, siyasi parti, seçimler, cumhuriyet halk partisi (chp), halkların demokratik partisi (hdp)