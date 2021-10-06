Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211006/yavuz-sondaj-gemisi-karadenizdeki-ilk-gorevi-icin-yola-cikti-1049590701.html
Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk görevi için yola çıktı
Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk görevi için yola çıktı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz’e doğru yola çıktığını açıkladı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T22:02+0300
2021-10-06T22:02+0300
türkiye
karadeniz
sondaj
gemi
fatih dönmez
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049590431_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_5d1c05b1dc9a357e41d42d8d8ced07bb.jpg
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'ndan demir alarak Filyos Limanı'na doğru hareket ettiğini bildirdi.Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz Haydarpaşa Limanı'ndan demir alarak Filyos Limanı'na doğru hareket etti. Gemimiz, kule montaj işlemlerinin ardından Karadeniz'in derinliklerine doğru dümen kıracak. Pruvası neta, rüzgarı kolayına olsun" ifadelerini kullandı.Dönmez, paylaşımında "Yavuz, dünyanın en güzel boğazından geçerek Karadeniz'in maviliklerine doğru ilerliyor. Yolun açık olsun” ifadelerine yer verdi.Yavuz sondaj gemisi, Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için 15 Ağustos'ta Haydarpaşa Limanı'na yanaşmıştı.TPAO'nun envanterine kayıtlı Yavuz, Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin sondaj ve test çalışmalarına devam ettiği Karadeniz'de görev yapacak.Karadeniz'de son 1 yılda toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, şu anda Türkali-5 kuyusunda sondaja devam ediyor.
türkiye
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049590431_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2175f533ec030f1317d476e83de2fada.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karadeniz, sondaj, gemi, fatih dönmez

Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk görevi için yola çıktı

22:02 06.10.2021
© AAYavuz sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
Yavuz sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© AA
Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz’e doğru yola çıktığını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'ndan demir alarak Filyos Limanı'na doğru hareket ettiğini bildirdi.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz Haydarpaşa Limanı'ndan demir alarak Filyos Limanı'na doğru hareket etti. Gemimiz, kule montaj işlemlerinin ardından Karadeniz'in derinliklerine doğru dümen kıracak. Pruvası neta, rüzgarı kolayına olsun" ifadelerini kullandı.
Dönmez, paylaşımında "Yavuz, dünyanın en güzel boğazından geçerek Karadeniz'in maviliklerine doğru ilerliyor. Yolun açık olsun” ifadelerine yer verdi.
Yavuz sondaj gemisi, Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için 15 Ağustos'ta Haydarpaşa Limanı'na yanaşmıştı.
TPAO'nun envanterine kayıtlı Yavuz, Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin sondaj ve test çalışmalarına devam ettiği Karadeniz'de görev yapacak.
Karadeniz'de son 1 yılda toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, şu anda Türkali-5 kuyusunda sondaja devam ediyor.
300000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:34Yıldırım'dan Kanal İstanbul açıklaması: Gece geminin evine çarpmasıyla hayatını kaybeden kadın oldu
22:23Alaattin Çakıcı yeni mektup paylaştı, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Neden dile getiremiyorsun?
22:19Suudi petrol şirketi Aramco, dünyanın en değerli üçüncü şirketi oldu
22:16Paris İklim Anlaşması kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
22:02Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk görevi için yola çıktı
21:48Müsilaj Komisyonu toplandı
21:46Temizliğe gittiği evde ölü bulundu
21:37Şarjda bırakılan telefon yangına neden oldu
21:33'NATO 8 Rus diplomatı sınır dışı edecek'
21:17IMF: Enflasyonun 2022 ortasına kadar salgın öncesi seviyelere dönmesi bekleniyor
21:15Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'a veda etti: 'Her hikayenin bir sonu vardır'
21:04Squid Game'in 'dev bebeği' müzede sergilenmeye başladı
21:04MEB, 358 öğrenciyi yurt dışına gönderecek
20:53Avustralya göçmenlere cehennemi yaşattığı Papua Yeni Gine'de gözaltında tutma uygulamasını bitiriyor
20:50MHP, 'Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı’ düzenleyecek
20:50Formula 1’de İstiklal Marşı'nı Göksel seslendirecek
20:46İngiliz heyet, Afganistan'da Taliban'la görüştü
20:39Google'ın taciz kurbanının ismini aratanların bilgilerini ABD yönetimiyle paylaştığı ortaya çıktı
20:37Tanju Özcan, Bolu belediye binasına pankart astırdı: Dünya beşten, Türk milleti ABD’den büyüktür
20:17HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti