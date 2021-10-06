https://tr.sputniknews.com/20211006/yavuz-sondaj-gemisi-karadenizdeki-ilk-gorevi-icin-yola-cikti-1049590701.html

Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk görevi için yola çıktı

Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk görevi için yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz’e doğru yola çıktığını açıkladı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T22:02+0300

2021-10-06T22:02+0300

2021-10-06T22:02+0300

türkiye

karadeniz

sondaj

gemi

fatih dönmez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049590431_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_5d1c05b1dc9a357e41d42d8d8ced07bb.jpg

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'ndan demir alarak Filyos Limanı'na doğru hareket ettiğini bildirdi.Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz Haydarpaşa Limanı'ndan demir alarak Filyos Limanı'na doğru hareket etti. Gemimiz, kule montaj işlemlerinin ardından Karadeniz'in derinliklerine doğru dümen kıracak. Pruvası neta, rüzgarı kolayına olsun" ifadelerini kullandı.Dönmez, paylaşımında "Yavuz, dünyanın en güzel boğazından geçerek Karadeniz'in maviliklerine doğru ilerliyor. Yolun açık olsun” ifadelerine yer verdi.Yavuz sondaj gemisi, Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için 15 Ağustos'ta Haydarpaşa Limanı'na yanaşmıştı.TPAO'nun envanterine kayıtlı Yavuz, Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin sondaj ve test çalışmalarına devam ettiği Karadeniz'de görev yapacak.Karadeniz'de son 1 yılda toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, şu anda Türkali-5 kuyusunda sondaja devam ediyor.

türkiye

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

karadeniz, sondaj, gemi, fatih dönmez