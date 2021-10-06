Yıldırım'dan Kanal İstanbul açıklaması: Gece geminin evine çarpmasıyla hayatını kaybeden kadın oldu

Bir işi eğer yapmadan konuşursanız, karşınızda bir sürü dirençler olur. İnşallah Kanal İstanbul hizmetlerimizi taçlandıracak bir proje olacak. Kanal İstanbul ile ilgili bir çok şey konuşuyor. 3 bin yıllık bir boğaz, İstanbul Boğazımız var, İstanbul dünyanın incisi. Ortasında deniz geçen başka şehir yok. 17 kilometrelik İstanbul boğazında 80 dereceyi bulan 12 tane eğim, viraj var.