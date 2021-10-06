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Yılın ilk karı düştü
Yılın ilk karı düştü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ve Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T06:49+0300
2021-10-06T06:49+0300
2021-10-06T06:48+0300
yaşam
kars
ardahan
kar
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Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Sarıkamış'ta kendini gösterdi.Akşam başlayan kristal kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.Giderek artan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.Ardahan kent merkezinde de akşam saatlerinde başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı.
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kars, ardahan, kar
Yılın ilk karı düştü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ve Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.
Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Sarıkamış'ta kendini gösterdi.
Akşam başlayan kristal kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.
Giderek artan ve
lapa lapa yağan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.
Ardahan kent merkezinde de akşam saatlerinde başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerinde yerini
karla karışık yağmur ve kara bıraktı.