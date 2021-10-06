https://tr.sputniknews.com/20211006/yilin-ilk-kari-dustu-1049562935.html

Yılın ilk karı düştü

Yılın ilk karı düştü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ve Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T06:49+0300

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yaşam

kars

ardahan

kar

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Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Sarıkamış'ta kendini gösterdi.Akşam başlayan kristal kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.Giderek artan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.Ardahan kent merkezinde de akşam saatlerinde başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı.

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ardahan

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kars, ardahan, kar