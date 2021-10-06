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Yorgan ve halı arasında uyuşturucu ticareti: 2 kişi gözaltına alındı
Yorgan ve halı arasında uyuşturucu ticareti: 2 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de bir otomobilde halı ve yorgan içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T00:20+0300
2021-10-06T00:20+0300
2021-10-06T00:22+0300
türkiye
kayseri
köpek
uyuşturucu
halı
yorgan
dedektör
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat şubesi ekipleri, batı illerinden Develi ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.Otomobilin bagajında dedektör köpekle arama yapan ekipler, halı ve yorgan içerisine gizlenmiş 54 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda iki zanlı uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
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kayseri, köpek, uyuşturucu, halı, yorgan, dedektör
Yorgan ve halı arasında uyuşturucu ticareti: 2 kişi gözaltına alındı 00:20 06.10.2021 (güncellendi: 00:22 06.10.2021)
Kayseri'de bir otomobilde halı ve yorgan içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat şubesi ekipleri, batı illerinden Develi ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Otomobilin bagajında
dedektör köpekle
arama yapan ekipler,
halı ve yorgan içerisine gizlenmiş
54 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar ele geçirdi.
Operasyonda iki zanlı uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.