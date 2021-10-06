https://tr.sputniknews.com/20211006/yunanistandan-asililar-icin-ozgurlukleri-genisletme-karari-1049582821.html

Yunanistan’dan aşılılar için özgürlükleri genişletme kararı

Yunanistan’dan aşılılar için özgürlükleri genişletme kararı

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikası olanlar için özgürlüklerin genişletileceğini duyurdu. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T18:05+0300

2021-10-06T18:05+0300

2021-10-06T18:05+0300

dünya

yunanistan

sağlık bakanlığı

aşı

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Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde dahi aşı olanların herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmayacağını kaydetti.Hiçbir bölgede kısmi de olsa sokağa çıkma kısıtlaması veya sosyal mekanlarda müzik yasağı olmayacağını belirten Plevris, vaka sayılarının yükselmesi ve yeni tedbirlere ihtiyaç duyulması halinde uzman görüşüne başvurmaya devam edeceklerini belirtti.Plevris, cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni düzenleme ile sadece aşı olan vatandaşlara açık olan kapalı eğlence merkezi, kafe ve lokantalarda müşterilerin herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmayacağını, çalışanlar için ise mevcut tedbirlerin devam edeceğini söyledi.Aşı sertifikasına sahip olmayanların da faydalanabileceği diğer eğlence merkezlerinde ise kısıtlamaların devam edeceğini kaydeden Plevris, 15 gün sonunda uygulamanın sonuçlarının değerlendirileceğini ve buna göre yeni kararlar alınacağını ifade etti.

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yunanistan, sağlık bakanlığı, aşı