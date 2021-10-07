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https://tr.sputniknews.com/20211007/10-gram-ketcaba-114-bin-tl-ceza-1049603345.html
10 gram ketçaba 114 bin TL ceza
10 gram ketçaba 114 bin TL ceza
Gramaj hilesine emsal ceza geldi. Bir ketçap markasının her ambalajda 10 gram eksilterek gizli zam uyguladığı tespit edilince 114 bin lira para cezası... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T10:04+0300
2021-10-07T10:04+0300
ekonomi
enflasyon
hile
ceza
fiyat
market
ticaret bakanlığı
gramaj
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Gramaj hilesine, Reklam Kurulu’ndan emsal niteliğinde ceza geldi. Yapılan incelemede, ünlü bir ketçap firmasının, 400 gramlık fiyat etiketi üzerinden, 390 gram ketçap sattığı belirlendi. Her ambalajda 10 gram eksilterek gizli zam uyguladığı belirlenen firmaya 114 bin lira para cezası verildi.Reklamları da durduMilliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre; gıdada gramaj hilesi Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu’na takıldı. Edinilen bilgiye göre ünlü bir ketçap firmasının ambalajı şikayete konu oldu. Yapılan incelemede ürünün 390 gram ambalaj içerisinde 400 gram fiyat etiketi üzerinden satışa sunulduğu, İl Ticaret Müdürlüğü tarafından tutanak altına alındı.Yapılan incelemeler, firma tarafından sağlanan bilgi ve belgeler kapsamında, ürünün 400 gram olan gramajının 3 Nisan 2021 itibarıyla 390 grama düşürüldüğü, buna karşılık 1 Nisan 2021’de yürürlüğe giren mevzuata aykırı olarak, 400 gram birim fiyat üzerinden 390 gramlık ambalaj içinde satılmaya başlandığı belirlendi.Bu şekilde tasarlanan ürünlerin 28 Nisan’a kadar piyasaya arz edilmeye devam edildiği, gramaj değişikliği yapılmasına rağmen iki ayrı fatura örneğinden tespit edildiği üzere 400 gramlık ürünlerin 390 gramlık ürünlerle birlikte aynı birim fiyat üzerinden satışa sunulduğu belirtilen kararda, söz konusu etiket ve ambalaj kullanımından kaynaklı ticari reklam ve ticari uygulamaların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu bildirildi. Reklam Kurulu’nun kararında, yapılan hilenin, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin çok sayıda ayrı düzenlemesi ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 ve 62’nci maddelerine aykırı olduğu kaydedildi. Kararda, şirket hakkında 114 bin 326 TL para cezası ve belirtilen reklamları durdurma cezası verildiği bildirildi.
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enflasyon, hile, ceza, fiyat, market, ticaret bakanlığı, gramaj

10 gram ketçaba 114 bin TL ceza

10:04 07.10.2021
© AAmarket
market - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© AA
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Gramaj hilesine emsal ceza geldi. Bir ketçap markasının her ambalajda 10 gram eksilterek gizli zam uyguladığı tespit edilince 114 bin lira para cezası uygulandı.
Gramaj hilesine, Reklam Kurulu’ndan emsal niteliğinde ceza geldi. Yapılan incelemede, ünlü bir ketçap firmasının, 400 gramlık fiyat etiketi üzerinden, 390 gram ketçap sattığı belirlendi. Her ambalajda 10 gram eksilterek gizli zam uyguladığı belirlenen firmaya 114 bin lira para cezası verildi.

Reklamları da durdu

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre; gıdada gramaj hilesi Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu’na takıldı. Edinilen bilgiye göre ünlü bir ketçap firmasının ambalajı şikayete konu oldu. Yapılan incelemede ürünün 390 gram ambalaj içerisinde 400 gram fiyat etiketi üzerinden satışa sunulduğu, İl Ticaret Müdürlüğü tarafından tutanak altına alındı.
Yapılan incelemeler, firma tarafından sağlanan bilgi ve belgeler kapsamında, ürünün 400 gram olan gramajının 3 Nisan 2021 itibarıyla 390 grama düşürüldüğü, buna karşılık 1 Nisan 2021’de yürürlüğe giren mevzuata aykırı olarak, 400 gram birim fiyat üzerinden 390 gramlık ambalaj içinde satılmaya başlandığı belirlendi.
Bu şekilde tasarlanan ürünlerin 28 Nisan’a kadar piyasaya arz edilmeye devam edildiği, gramaj değişikliği yapılmasına rağmen iki ayrı fatura örneğinden tespit edildiği üzere 400 gramlık ürünlerin 390 gramlık ürünlerle birlikte aynı birim fiyat üzerinden satışa sunulduğu belirtilen kararda, söz konusu etiket ve ambalaj kullanımından kaynaklı ticari reklam ve ticari uygulamaların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu bildirildi. Reklam Kurulu’nun kararında, yapılan hilenin, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin çok sayıda ayrı düzenlemesi ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 ve 62’nci maddelerine aykırı olduğu kaydedildi. Kararda, şirket hakkında 114 bin 326 TL para cezası ve belirtilen reklamları durdurma cezası verildiği bildirildi.
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