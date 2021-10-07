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ABD Dışişleri: Rusya’yla İran konulu işbirliğimiz yapıcı
ABD Dışişleri: Rusya’yla İran konulu işbirliğimiz yapıcı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran konusunda Rusya’yla yapıcı işbirliğine sahip olduklarını belirtti. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T22:42+0300
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abd
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Price, bugünkü basın toplantısında, “Rusya’yla bir dizi derin anlaşmazlığımız var, ama çıkarlarımızın örtüştüğü alanlar da var ve İran bunlardan biri. Rusya, 5+1 konsepti içindeki yaklaşımında yapıcı ve İran’ın nükleer silah elde etmemesi konusunda Rusya’yla aynı fikirdeyiz” ifadesini kullandı.Eski ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018 tarihinde İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrılmış ve İran’a yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı.Ocak ayında Joe Biden yönetiminin başa gelmesiyle birlikte 6 Nisan’da Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4+1 ülkeleri arasında 'nükleer anlaşmaya dönüş' görüşmeleri başlatılmıştı. ABD’nin de dolaylı olarak katıldığı Viyana müzakerelerine İran’da Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ara verilmişti.
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abd, rusya, ned price

ABD Dışişleri: Rusya’yla İran konulu işbirliğimiz yapıcı

22:42 07.10.2021
© REUTERS / Kevin LamarqueNed Price
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran konusunda Rusya’yla yapıcı işbirliğine sahip olduklarını belirtti.
Price, bugünkü basın toplantısında, “Rusya’yla bir dizi derin anlaşmazlığımız var, ama çıkarlarımızın örtüştüğü alanlar da var ve İran bunlardan biri. Rusya, 5+1 konsepti içindeki yaklaşımında yapıcı ve İran’ın nükleer silah elde etmemesi konusunda Rusya’yla aynı fikirdeyiz” ifadesini kullandı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018 tarihinde İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrılmış ve İran’a yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı.
Ocak ayında Joe Biden yönetiminin başa gelmesiyle birlikte 6 Nisan’da Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4+1 ülkeleri arasında 'nükleer anlaşmaya dönüş' görüşmeleri başlatılmıştı.
ABD’nin de dolaylı olarak katıldığı Viyana müzakerelerine İran’da Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ara verilmişti.
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