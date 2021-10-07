https://tr.sputniknews.com/20211007/abd-disisleri-rusyayla-iran-konulu-isbirligimiz-yapici-1049627162.html

ABD Dışişleri: Rusya’yla İran konulu işbirliğimiz yapıcı

ABD Dışişleri: Rusya’yla İran konulu işbirliğimiz yapıcı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran konusunda Rusya’yla yapıcı işbirliğine sahip olduklarını belirtti. 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T22:42+0300

2021-10-07T22:42+0300

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Price, bugünkü basın toplantısında, “Rusya’yla bir dizi derin anlaşmazlığımız var, ama çıkarlarımızın örtüştüğü alanlar da var ve İran bunlardan biri. Rusya, 5+1 konsepti içindeki yaklaşımında yapıcı ve İran’ın nükleer silah elde etmemesi konusunda Rusya’yla aynı fikirdeyiz” ifadesini kullandı.Eski ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018 tarihinde İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrılmış ve İran’a yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı.Ocak ayında Joe Biden yönetiminin başa gelmesiyle birlikte 6 Nisan’da Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4+1 ülkeleri arasında 'nükleer anlaşmaya dönüş' görüşmeleri başlatılmıştı. ABD’nin de dolaylı olarak katıldığı Viyana müzakerelerine İran’da Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ara verilmişti.

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