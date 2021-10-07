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ABD’de meşhur 'Zodiac Katili'nin kimliğinin tespit edildiği öne sürüldü
ABD’de meşhur 'Zodiac Katili'nin kimliğinin tespit edildiği öne sürüldü
Eski FBI görevlilerinin kurduğu gönüllü araştırma grubu, 1960’larda ABD’nin San Francisco şehrinde seri cinayetler işleyen ve "Zodiac Katili" olarak... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T00:10+0300
2021-10-07T00:10+0300
dünya
abd
seri katil
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"Case Breakers" adlı 40 kişilik ekip, yetkililere ve gazetelere şifreli mesajlar göndermesiyle tanınan kimliği belirsiz "Zodiac Katili"nin 2018 yılında ölen Gary Francis Poste adlı kişi olduğunu iddia etti.Gary Francis Poste’un evinin karanlık odasında buldukları fotoğraflarda alnındaki yara izlerinin, Zodiac Katili'ne ilişkin polis çizimleriyle uyuştuğuna dikkati çeken ekip, 1966’da güney California’da işlenen bir başka faili meçhul cinayeti de Poste ile ilişkilendirdiklerini açıkladı.Ayrıca seri katilin gönderdiği şifreli mesajlardan isminin harfleri çıkarıldığında ortaya alternatif bir mesaj çıktığı ileri sürüldü.Case Breakers, ellerinde bulunan Poste’a ait DNA örneğinin, faili meçhul Cheri Jo Bates cinayeti mahallinden alınan örneklerle kıyaslanması için FBI’a çağrıda bulundu.Cheri Jo Bates cinayeti, Zodiac Katili'ne bağlanan ilk cinayetten iki yıl önce, 1966’da California’nın Riverside şehrinde işlenmişti.Riverside Emniyet Müdürlüğü Faili Meçhul Cinayetler Ünitesi ise Amerikan Fox News’a yaptığı açıklamada, Cheri Jo Bates cinayetinin Zodiac Katili tarafından işlenmediğine karar verdiklerini ve faili meçhullerle ilgili FBI’a başvurulması gerektiğini ifade etti.San Francisco’da 1968 ve 1969 yıllarında işlenen 5 cinayet Zodiac Katili ile ilişkilendirilmişti.Ancak seri katil, San Francisco Chronicle gazetesine gönderdiği mesajlardan birinde, 37 cinayet işlediğini ileri sürmüştü.Zodiac Katili on yıllar boyunca kitaplara, belgesellere ve filmlere konu oldu.
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abd, seri katil

ABD’de meşhur 'Zodiac Katili'nin kimliğinin tespit edildiği öne sürüldü

00:10 07.10.2021
© REUTERS / Jay PaulABD - polis - silahlı saldırı
ABD - polis - silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© REUTERS / Jay Paul
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Eski FBI görevlilerinin kurduğu gönüllü araştırma grubu, 1960’larda ABD’nin San Francisco şehrinde seri cinayetler işleyen ve "Zodiac Katili" olarak adlandırılan katilin kimliğini tespit ettiklerini açıkladı.
"Case Breakers" adlı 40 kişilik ekip, yetkililere ve gazetelere şifreli mesajlar göndermesiyle tanınan kimliği belirsiz "Zodiac Katili"nin 2018 yılında ölen Gary Francis Poste adlı kişi olduğunu iddia etti.
Gary Francis Poste’un evinin karanlık odasında buldukları fotoğraflarda alnındaki yara izlerinin, Zodiac Katili'ne ilişkin polis çizimleriyle uyuştuğuna dikkati çeken ekip, 1966’da güney California’da işlenen bir başka faili meçhul cinayeti de Poste ile ilişkilendirdiklerini açıkladı.
Ayrıca seri katilin gönderdiği şifreli mesajlardan isminin harfleri çıkarıldığında ortaya alternatif bir mesaj çıktığı ileri sürüldü.
Case Breakers, ellerinde bulunan Poste’a ait DNA örneğinin, faili meçhul Cheri Jo Bates cinayeti mahallinden alınan örneklerle kıyaslanması için FBI’a çağrıda bulundu.
Cheri Jo Bates cinayeti, Zodiac Katili'ne bağlanan ilk cinayetten iki yıl önce, 1966’da California’nın Riverside şehrinde işlenmişti.
Riverside Emniyet Müdürlüğü Faili Meçhul Cinayetler Ünitesi ise Amerikan Fox News’a yaptığı açıklamada, Cheri Jo Bates cinayetinin Zodiac Katili tarafından işlenmediğine karar verdiklerini ve faili meçhullerle ilgili FBI’a başvurulması gerektiğini ifade etti.
San Francisco’da 1968 ve 1969 yıllarında işlenen 5 cinayet Zodiac Katili ile ilişkilendirilmişti.
Ancak seri katil, San Francisco Chronicle gazetesine gönderdiği mesajlardan birinde, 37 cinayet işlediğini ileri sürmüştü.
Zodiac Katili on yıllar boyunca kitaplara, belgesellere ve filmlere konu oldu.
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