https://tr.sputniknews.com/20211007/abdli-savunma-sirketi-lockheed-martin-hipersonik-fuze-tesisi-kurdu-1049628314.html

ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin, hipersonik füze tesisi kurdu

ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin, hipersonik füze tesisi kurdu

ABD'de havacılık ve savunma devi Lockheed Martin, Alabama eyaletinde Amerikan ordusu için hipersonik füze üretecek yeni bir tesis kurdu. 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T23:24+0300

2021-10-07T23:24+0300

2021-10-07T23:24+0300

savunma

abd

lockheed martin

hipersonik füze

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Hipersonik silahlar her geçen gün daha da savunma gündemine yerleşirken, ABD'deki savunma şirketleri de bu silahlara daha fazla yatırım yapmaya başladı.ABD'deki en büyük silah şirketlerinden Lockheed Martin, Alabama'nın Huntsville kentinde tamamen dijital özellikli ve hipersonik füze üretecek bir tesis kurduğunu duyurdu.Şirketten yapılan açıklamada, bir havaalanının hemen yanında kurulan 65 bin metrekarelik Hipersonik Füze Montaj Tesisinin şirketin hipersonik programının üssü olacağı ifade edildi.Bu tesiste, başta uzun menzilli hipersonik füzeler ve havadan fırlatılan acil müdahale mühimmatları olmak üzere ABD ordusu ve Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Ajansı için birçok yeni nesil hipersonik silah üretileceği belirtildi.

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2021

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abd, lockheed martin, hipersonik füze