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ABD'de bir kadına aşı olmadığı gerekçesiyle böbrek nakli yapılmadı
ABD'de bir kadına aşı olmadığı gerekçesiyle böbrek nakli yapılmadı
ABD'nin Colorado eyaletinde bir kadın, Kovid-19 aşısı olmadığı gerekçesiyle böbrek nakline alınmadı. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T12:11+0300
2021-10-07T12:16+0300
yaşam
böbrek nakli
colorado üniversitesi
koronavirüs aşısı
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ABD'nin Colorado eyaletindeki Springs'te bir kadın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmadığı gerekçesiyle Colorado Üniversitesi Hastanesi'ndeki aktif böbrek nakli bekleyenler listesinden çıkarıldı.Organ nakli adayı Leilani Lutali, hastaneden kendisine 'Kovid aşısına karşı geldiği' için bekleme listesinde çıkarıldığını bildiren bir mektup aldığını belirtti.Fox News'in aktardığına göre Lutali, ayrıca kendisine listeye geri alınabilmek için 30 gün içinde aşı olma şartı verdiklerini ifade etti.Colorado Temsilcisi Tim Geitner'in Twitter'da paylaştığı mektupta, "Eğer kararınız Kovid aşısını reddetmek ise böbrek nakli listesinden çıkarılacaksınız" ifadelerinin yer aldığı görüldü.Lutali'ye bekleme süresini uzatabileceği, ancak listede aktif değilken nakil alamayacağı belirtilen mektupta, "Kovid aşısı serisini tamamladığınızda, sağlık durumunuzda herhangi bir değişiklik olana kadar böbrek nakli listesinde yeniden etkinleştirileceksiniz" bilgisi verildi.Diğer yandan kendisine böbrek bağışlayacak kişinin de aşısız olduğunu belirten Lutali, prosedürün reddedilmesi durumunda hayatının tehlikeye gireceğini ifade etti.Dini gerekçelerle aşıyı reddettiLutali, belirtmediği dini gerekçelerle aşıyla ilgili endişelerini dile getirdi.Bununla birlikte Lutali, nakilden sonra uygulanacak immünosupresan ilaçlar nedeniyle aşının gereken etkiyi gösteremeyebileceğini savundu.Lutali, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Hem dini açıdan hem de biraz okuma yaparak, bunun doğru bir yol olup olmadığından emin olamadım. Aşının nispeten yeni ve bir tüketici olarak ben de bunu erkenden benimseyen biri değilim. Bekliyorum ve neler olduğuna bakıyorum" diye konuştu.Lutali, "Bekleyip görmeme izin verilmediğini hissediyorum ve hayat kurtaran bu nakli istiyorsam aşı olmam gerekiyor" yorumunu yaptı.'Geçen yaz Kovid-19'u asemptomatik olarak geçirdim'Kovid-19'a geçen yaz yakalandığını ve 'asemptomatik' geçirdiğini kaydeden Lutali, bir dereceye kadar doğal bağışıklığa sahip olabileceğini ifade ederek, ikinci kez Kovid-19'a yakalanması halinde hastalığı en hafif şekilde geçireceğini savundu.Colorado Üniversitesi Hastanesi ise, basında çıkan haberlerden sonra açıklama yaparak, aşılama politikasını özetledi ve nakil ameliyatlarının ölüm dahil olmak üzere 'ciddi komplikasyon' riskleri taşıyan 'benzersiz' prosedürler olduklarını ve olumsuz sonuçlardan kaçınmak için her türlü önlemin alınması gerektiğini belirtti.Hastaneye göre tüm nakil merkezleri aynı politikayı benimsiyorAçıklamada, ABD'deki diğer nakil merkezlerinin de aynı politikaları benimsediğine dikkat çekilerek, "Hemen hemen tüm durumlarda, Üniversite Hastanesi'ndeki alıcılar ve donörlerin, diğer sağlık gereksinimlerini karşılamanın ve ek aşıların yanı sıra artık Kovid-19'a karşı da aşı olmaları gerekmektedir" denildi.Organ nakli olan hastalarda çok fazla sayıda Kovid-19 kaynaklı can kaybının görüldüğünü söyleyen araştırmalara atıf yapan hastane, alıcıların ameliyat sonrası Kovid-19 nedeniyle kaydadeğer bir risk ile karşı karşıya olduğunu belirtti.Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Tim Geitner ise, açıklamasında Colorado Üniversite Hastanesi'ne tepki göstererek, "Anlayış temelde bu talebe uygun; Bu Kovid aşısını olun, yoksa hayat kurtaran bir prosedürden mahrum kalacaksınız" dedi.Facebook'tan canlı yayın yapan Geitner, özellikle Lutali'nin durumunun bir istisna oluşturması amacıyla hastane sistemiyle birçok kez iletişime geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:"Aslında bu konuda ve bu konu çerçevesinde 2-3 iletişimim oldu; birkaç kısa mesaj, birkaç telefon görüşmesi, birkaç e-posta. Hastanenin, muafiyet, politikada değişiklik, uyum veya başka herhangi bir şey yapmaya hazır olduğuna dair pek bir işaret yok."'Standart bir uygulama'Bunun yanı sıra bazıları duruma tepki gösterirken, bazıları da aşıların ve diğer yaşam tarzıyla ilgili konuların düzenli olarak nakil kararlarını etkilediğini belirterek, bunu 'standart bir uygulama' olarak nitelendirdi.Yerel gazete Colorado Sun yazarı Trish Zornio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınırlı organlar için dışarıda bırakma kriterleri standart bir tıbbi uygulamadır. Böbrekler söz konusu olduğunda bu; kan grubu, eşleşme düzeyi, konum, donör-alıcı ölçüsü, sigara içme, obezite, enfeksiyon, kalp hastalığı ve uzun vadeli hayatta kalmaya yönelik diğer riskleri içerir. Yeni bir şey yok" ifadelerini kullandı.
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böbrek nakli, colorado üniversitesi, koronavirüs aşısı

ABD'de bir kadına aşı olmadığı gerekçesiyle böbrek nakli yapılmadı

12:11 07.10.2021 (güncellendi: 12:16 07.10.2021)
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ameliyat - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
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ABD'nin Colorado eyaletinde bir kadın, Kovid-19 aşısı olmadığı gerekçesiyle böbrek nakline alınmadı.
ABD'nin Colorado eyaletindeki Springs'te bir kadın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmadığı gerekçesiyle Colorado Üniversitesi Hastanesi'ndeki aktif böbrek nakli bekleyenler listesinden çıkarıldı.
Organ nakli adayı Leilani Lutali, hastaneden kendisine 'Kovid aşısına karşı geldiği' için bekleme listesinde çıkarıldığını bildiren bir mektup aldığını belirtti.
Fox News'in aktardığına göre Lutali, ayrıca kendisine listeye geri alınabilmek için 30 gün içinde aşı olma şartı verdiklerini ifade etti.
Colorado Temsilcisi Tim Geitner'in Twitter'da paylaştığı mektupta, "Eğer kararınız Kovid aşısını reddetmek ise böbrek nakli listesinden çıkarılacaksınız" ifadelerinin yer aldığı görüldü.
Lutali'ye bekleme süresini uzatabileceği, ancak listede aktif değilken nakil alamayacağı belirtilen mektupta, "Kovid aşısı serisini tamamladığınızda, sağlık durumunuzda herhangi bir değişiklik olana kadar böbrek nakli listesinde yeniden etkinleştirileceksiniz" bilgisi verildi.
Diğer yandan kendisine böbrek bağışlayacak kişinin de aşısız olduğunu belirten Lutali, prosedürün reddedilmesi durumunda hayatının tehlikeye gireceğini ifade etti.
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Dini gerekçelerle aşıyı reddetti

Lutali, belirtmediği dini gerekçelerle aşıyla ilgili endişelerini dile getirdi.
Bununla birlikte Lutali, nakilden sonra uygulanacak immünosupresan ilaçlar nedeniyle aşının gereken etkiyi gösteremeyebileceğini savundu.
Lutali, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Hem dini açıdan hem de biraz okuma yaparak, bunun doğru bir yol olup olmadığından emin olamadım. Aşının nispeten yeni ve bir tüketici olarak ben de bunu erkenden benimseyen biri değilim. Bekliyorum ve neler olduğuna bakıyorum" diye konuştu.
Lutali, "Bekleyip görmeme izin verilmediğini hissediyorum ve hayat kurtaran bu nakli istiyorsam aşı olmam gerekiyor" yorumunu yaptı.

'Geçen yaz Kovid-19'u asemptomatik olarak geçirdim'

Kovid-19'a geçen yaz yakalandığını ve 'asemptomatik' geçirdiğini kaydeden Lutali, bir dereceye kadar doğal bağışıklığa sahip olabileceğini ifade ederek, ikinci kez Kovid-19'a yakalanması halinde hastalığı en hafif şekilde geçireceğini savundu.
Colorado Üniversitesi Hastanesi ise, basında çıkan haberlerden sonra açıklama yaparak, aşılama politikasını özetledi ve nakil ameliyatlarının ölüm dahil olmak üzere 'ciddi komplikasyon' riskleri taşıyan 'benzersiz' prosedürler olduklarını ve olumsuz sonuçlardan kaçınmak için her türlü önlemin alınması gerektiğini belirtti.

Hastaneye göre tüm nakil merkezleri aynı politikayı benimsiyor

Açıklamada, ABD'deki diğer nakil merkezlerinin de aynı politikaları benimsediğine dikkat çekilerek, "Hemen hemen tüm durumlarda, Üniversite Hastanesi'ndeki alıcılar ve donörlerin, diğer sağlık gereksinimlerini karşılamanın ve ek aşıların yanı sıra artık Kovid-19'a karşı da aşı olmaları gerekmektedir" denildi.
Organ nakli olan hastalarda çok fazla sayıda Kovid-19 kaynaklı can kaybının görüldüğünü söyleyen araştırmalara atıf yapan hastane, alıcıların ameliyat sonrası Kovid-19 nedeniyle kaydadeğer bir risk ile karşı karşıya olduğunu belirtti.
Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Tim Geitner ise, açıklamasında Colorado Üniversite Hastanesi'ne tepki göstererek, "Anlayış temelde bu talebe uygun; Bu Kovid aşısını olun, yoksa hayat kurtaran bir prosedürden mahrum kalacaksınız" dedi.
Facebook'tan canlı yayın yapan Geitner, özellikle Lutali'nin durumunun bir istisna oluşturması amacıyla hastane sistemiyle birçok kez iletişime geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:
"Aslında bu konuda ve bu konu çerçevesinde 2-3 iletişimim oldu; birkaç kısa mesaj, birkaç telefon görüşmesi, birkaç e-posta. Hastanenin, muafiyet, politikada değişiklik, uyum veya başka herhangi bir şey yapmaya hazır olduğuna dair pek bir işaret yok."
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'Standart bir uygulama'

Bunun yanı sıra bazıları duruma tepki gösterirken, bazıları da aşıların ve diğer yaşam tarzıyla ilgili konuların düzenli olarak nakil kararlarını etkilediğini belirterek, bunu 'standart bir uygulama' olarak nitelendirdi.
Yerel gazete Colorado Sun yazarı Trish Zornio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınırlı organlar için dışarıda bırakma kriterleri standart bir tıbbi uygulamadır. Böbrekler söz konusu olduğunda bu; kan grubu, eşleşme düzeyi, konum, donör-alıcı ölçüsü, sigara içme, obezite, enfeksiyon, kalp hastalığı ve uzun vadeli hayatta kalmaya yönelik diğer riskleri içerir. Yeni bir şey yok" ifadelerini kullandı.
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