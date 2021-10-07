Afganistan'da bir dini okulda patlama: 7 ölü, 15 yaralı

3 gün önce başkent Kabil'deki Eid Gah Camii'nin girişinde yaşanan patlamanın ardından bu kez Host kentindeki dini okulda patlama sesleri duyuldu. Afgan güvenlik güçlerinden bir yetkilinin Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Ülkedeki geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı, okulda el bombası patladığını belirtti. Eid Gah Camii'nin girişindeki patlamada 12 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı.
Afganistan'ın doğusundaki Host kentinde bulunan bir dini okulda patlama meydana geldiği, 7 ölü ve 15 yaralı olduğu belirtildi.
3 gün önce başkent Kabil'deki Eid Gah Camii'nin girişinde yaşanan patlamanın ardından bu kez Host kentindeki dini okulda patlama sesleri duyuldu.
Afgan güvenlik güçlerinden bir yetkilinin Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Ülkedeki geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı, okulda el bombası patladığını belirtti.
Eid Gah Camii'nin girişindeki patlamada 12 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı.