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Afganistan'da bir dini okulda patlama: 7 ölü, 15 yaralı
Afganistan'da bir dini okulda patlama: 7 ölü, 15 yaralı
Afganistan'ın doğusundaki Host kentinde bulunan bir dini okulda patlama meydana geldiği, 7 ölü ve 15 yaralı olduğu belirtildi. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T13:40+0300
2021-10-07T13:43+0300
afganistan
taliban
okul
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3 gün önce başkent Kabil'deki Eid Gah Camii'nin girişinde yaşanan patlamanın ardından bu kez Host kentindeki dini okulda patlama sesleri duyuldu. Afgan güvenlik güçlerinden bir yetkilinin Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Ülkedeki geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı, okulda el bombası patladığını belirtti. Eid Gah Camii'nin girişindeki patlamada 12 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı.
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afganistan, taliban, okul

Afganistan'da bir dini okulda patlama: 7 ölü, 15 yaralı

13:40 07.10.2021 (güncellendi: 13:43 07.10.2021)
© AFP 2021 / HOSHANG HASHIMIAfganistan- Okul
Afganistan- Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© AFP 2021 / HOSHANG HASHIMI
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Afganistan'ın doğusundaki Host kentinde bulunan bir dini okulda patlama meydana geldiği, 7 ölü ve 15 yaralı olduğu belirtildi.
3 gün önce başkent Kabil'deki Eid Gah Camii'nin girişinde yaşanan patlamanın ardından bu kez Host kentindeki dini okulda patlama sesleri duyuldu.
Afgan güvenlik güçlerinden bir yetkilinin Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Ülkedeki geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı, okulda el bombası patladığını belirtti.
Eid Gah Camii'nin girişindeki patlamada 12 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı.
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