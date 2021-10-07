https://tr.sputniknews.com/20211007/afganistanda-bir-dini-okulda-patlama-7-olu-15-yarali-1049610206.html

Afganistan'da bir dini okulda patlama: 7 ölü, 15 yaralı

Afganistan'da bir dini okulda patlama: 7 ölü, 15 yaralı

Afganistan'ın doğusundaki Host kentinde bulunan bir dini okulda patlama meydana geldiği, 7 ölü ve 15 yaralı olduğu belirtildi. 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T13:40+0300

2021-10-07T13:40+0300

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afganistan

taliban

okul

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3 gün önce başkent Kabil'deki Eid Gah Camii'nin girişinde yaşanan patlamanın ardından bu kez Host kentindeki dini okulda patlama sesleri duyuldu. Afgan güvenlik güçlerinden bir yetkilinin Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Ülkedeki geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı, okulda el bombası patladığını belirtti. Eid Gah Camii'nin girişindeki patlamada 12 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı.

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2021

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afganistan, taliban, okul