Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211007/ahmet-hakandan-basak-demirtas-yazisi-neler-oluyor-yahu-kehanet-dogru-mu-cikacak-1049600965.html
Ahmet Hakan'dan Başak Demirtaş yazısı: Neler oluyor yahu, kehanet doğru mu çıkacak?
Ahmet Hakan'dan Başak Demirtaş yazısı: Neler oluyor yahu, kehanet doğru mu çıkacak?
Ahmet Hakan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş'ın FOX TV’ye konuk olmasıyla ilgili olarak "Neler oluyor yahu? Yoksa Aydın... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T08:11+0300
2021-10-07T08:09+0300
türkiye
selahattin demirtaş
ahmet hakan
başak demirtaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103097/61/1030976114_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_ab3c80aedf6807d8441a79a51decc948.jpg
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş'ın FOX TV’ye konuk olduğu programı hatırlatarak, eski CHP milletvekili, T24 yazarı Aydın Ayaydın'ın 2023'ün Cumhurbaşkanı adayları konusunda kaleme aldığı işaret etti.Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:"CHP’li eski milletvekillerinden Aydın Ayaydın’ın T24 için yazdığı son yazıda şöyle bir cümle yer alıyordu: 'HDP’nin muhtemel cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş.'Yazının yayınlandığı tarih: 2 Ekim.Dün 6 Ekim’di. Ve Başak Demirtaş, muhalefetin popüler kanalında konuk olarak ağırlanıyordu.Neler oluyor yahu? Yoksa Aydın Ayaydın’ın kehaneti, doğru mu çıkacak?"
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103097/61/1030976114_60:0:2495:1826_1920x0_80_0_0_a3b3ec70545efbb34a04de8c28044114.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
selahattin demirtaş, ahmet hakan, başak demirtaş

Ahmet Hakan'dan Başak Demirtaş yazısı: Neler oluyor yahu, kehanet doğru mu çıkacak?

08:11 07.10.2021
© Fotoğraf : DHABaşak Demirtaş
Başak Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© Fotoğraf : DHA
Abone ol
Ahmet Hakan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş'ın FOX TV’ye konuk olmasıyla ilgili olarak "Neler oluyor yahu? Yoksa Aydın Ayaydın’ın kehaneti, doğru mu çıkacak?" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş'ın FOX TV’ye konuk olduğu programı hatırlatarak, eski CHP milletvekili, T24 yazarı Aydın Ayaydın'ın 2023'ün Cumhurbaşkanı adayları konusunda kaleme aldığı işaret etti.
Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"CHP’li eski milletvekillerinden Aydın Ayaydın’ın T24 için yazdığı son yazıda şöyle bir cümle yer alıyordu: 'HDP’nin muhtemel cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş.'
Yazının yayınlandığı tarih: 2 Ekim.
Dün 6 Ekim’di. Ve Başak Demirtaş, muhalefetin popüler kanalında konuk olarak ağırlanıyordu.
Neler oluyor yahu? Yoksa Aydın Ayaydın’ın kehaneti, doğru mu çıkacak?"
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
08:16Netflix, ‘Squid Game’de numarası göründüğünden beri telefonu susmayan kadın için harekete geçti
08:11Ahmet Hakan'dan Başak Demirtaş yazısı: Neler oluyor yahu, kehanet doğru mu çıkacak?
07:49George Clooney eşine Batman ve Robin'i yasakladı: Bana biraz saygı duymasını istiyorum
07:31Meteoroloji'den İstanbul başta olmak üzere birçok ile sağanak yağış uyarısı
06:56Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı
06:37Otomobilin çarptığı ayı öldü
06:32Boşanma tebligatı gelince kalbine ateş ederek intihar etti
06:25Müsilaj Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
06:21İstanbul'da kağıt toplayıcılarına bir operasyon daha
05:36Fransa’nın geri çağırdığı Canberra Büyükelçisi, Avustralya’ya dönecek
05:20Marul tarlada 50 kuruş, markette 8 lira
05:08Pfizer tüm kasabayı aşılayarak Kovid-19 aşısının ne kadar etkili olduğunu araştıracak
04:52İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 10 kilo 411 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
04:31Kanada’da kamu görevlilerine ay sonuna kadar iki doz Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirildi
03:45Pakistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem: En az 20 ölü, 300'ün üzerinde yaralı
03:14İngiliz mahkemesi, Dubai Emiri'nin eski eşinin telefonlarını hacklettiğine karar verdi
03:03Danimarka, kalp kası iltihabı riski nedeniyle Moderna aşısının çocuklarda kullanımını askıya aldı
02:50'Barınamıyoruz' diyen öğrencilerden İstiklal Caddesi’nde battaniyeli yürüyüş
02:41Paris Anlaşması'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
02:40İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 24'e yükseldi