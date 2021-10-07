https://tr.sputniknews.com/20211007/ahmet-hakandan-basak-demirtas-yazisi-neler-oluyor-yahu-kehanet-dogru-mu-cikacak-1049600965.html

Ahmet Hakan'dan Başak Demirtaş yazısı: Neler oluyor yahu, kehanet doğru mu çıkacak?

Ahmet Hakan'dan Başak Demirtaş yazısı: Neler oluyor yahu, kehanet doğru mu çıkacak?

Ahmet Hakan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş'ın FOX TV’ye konuk olmasıyla ilgili olarak "Neler oluyor yahu? Yoksa Aydın... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T08:11+0300

2021-10-07T08:11+0300

2021-10-07T08:09+0300

türkiye

selahattin demirtaş

ahmet hakan

başak demirtaş

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş'ın FOX TV’ye konuk olduğu programı hatırlatarak, eski CHP milletvekili, T24 yazarı Aydın Ayaydın'ın 2023'ün Cumhurbaşkanı adayları konusunda kaleme aldığı işaret etti.Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:"CHP’li eski milletvekillerinden Aydın Ayaydın’ın T24 için yazdığı son yazıda şöyle bir cümle yer alıyordu: 'HDP’nin muhtemel cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş.'Yazının yayınlandığı tarih: 2 Ekim.Dün 6 Ekim’di. Ve Başak Demirtaş, muhalefetin popüler kanalında konuk olarak ağırlanıyordu.Neler oluyor yahu? Yoksa Aydın Ayaydın’ın kehaneti, doğru mu çıkacak?"

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