Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211007/ak-parti-yoneticisi-cumhurbaskanimiz-kilicdaroglunun-akseneri-harcadigini-dusunuyor-1049601695.html
AK Parti yöneticisi: 'Cumhurbaşkanımız, Kılıçdaroğlu’nun, Akşener’i harcadığını düşünüyor'
AK Parti yöneticisi: 'Cumhurbaşkanımız, Kılıçdaroğlu’nun, Akşener’i harcadığını düşünüyor'
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Partililere 'Erdoğan'ın Akşener'i hedef almasını sorduğu' yazısında, parti yöneticilerinin "Sayın Cumhurbaşkanımız... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T08:54+0300
2021-10-07T08:53+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
meral akşener
abdulkadir selvi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1044643426_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_84f4d4468f64f64aa09c957cf74bc980.jpg
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında İyi Parti lideri Meral Akşener'i hedef almasına ilişkin olarak bir yazı kaleme aldı.AK Parti yöneticileriyle görüşen Selvi, yazısında şunları söyledi:"'Hanımefendi' dedi. İsmini vermedi. Kırıcı olmadı. Ama hedef aldı" diyen Selvi, şu ifadeleri kullandı:"Erdoğan’ın, Akşener’i neden hedef aldığını sorduğumda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 'Siyasi hakikate çağırdı' dedi. Bir başka AK Parti yöneticisi ise, Erdoğan’ın, grup konuşmasında yer alan 'HDP tarafı, hanımefendinin cumhurbaşkanlığı adaylığını asla kabul etmeyeceğini zaten açıklamıştır. Yani bir anlamda HDP Milet İttifakı’ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir' sözlerinin altını çizdikten sonra, 'Sayın Cumhurbaşkanımız, Kılıçdaroğlu’nun, HDP ile işbirliği yaparak Meral Akşener’i harcadığını düşünüyor' yorumunu yaptı.1- Kılıçdaroğlu’nu HDP’nin vesayeti altına girmekle suçladı.2- Kılıçdaroğlu’nun HDP ile ittifak yaparak Akşener’i tasfiye etmeye çalıştığını ima etti.Belli ki Erdoğan, HDP ile işbirliğini muhalefetin yumuşak karnı olarak görüyor. Millet İttifakı’nı HDP-PKK üzerinden sıkıştıracak. Akşener’e ise HDP üzerinden “Gel, gel” yapıyor. Peki, Akşener gelir mi? Sanmam..."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1044643426_167:0:1587:1065_1920x0_80_0_0_e7315a179f8ce6e69616dfc655ac0cc1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, ak parti, meral akşener, abdulkadir selvi

AK Parti yöneticisi: 'Cumhurbaşkanımız, Kılıçdaroğlu’nun, Akşener’i harcadığını düşünüyor'

08:54 07.10.2021
© Fotoğraf : İYİ PartiMeral Akşener - Kemal Kılıçdaroğlu
Meral Akşener - Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© Fotoğraf : İYİ Parti
Abone ol
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Partililere 'Erdoğan'ın Akşener'i hedef almasını sorduğu' yazısında, parti yöneticilerinin "Sayın Cumhurbaşkanımız, Kılıçdaroğlu’nun, HDP ile işbirliği yaparak Meral Akşener’i harcadığını düşünüyor" dediğini aktardı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında İyi Parti lideri Meral Akşener'i hedef almasına ilişkin olarak bir yazı kaleme aldı.
AK Parti yöneticileriyle görüşen Selvi, yazısında şunları söyledi:
"'Hanımefendi' dedi. İsmini vermedi. Kırıcı olmadı. Ama hedef aldı" diyen Selvi, şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan’ın, Akşener’i neden hedef aldığını sorduğumda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 'Siyasi hakikate çağırdı' dedi. Bir başka AK Parti yöneticisi ise, Erdoğan’ın, grup konuşmasında yer alan 'HDP tarafı, hanımefendinin cumhurbaşkanlığı adaylığını asla kabul etmeyeceğini zaten açıklamıştır. Yani bir anlamda HDP Milet İttifakı’ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir' sözlerinin altını çizdikten sonra, 'Sayın Cumhurbaşkanımız, Kılıçdaroğlu’nun, HDP ile işbirliği yaparak Meral Akşener’i harcadığını düşünüyor' yorumunu yaptı.
1- Kılıçdaroğlu’nu HDP’nin vesayeti altına girmekle suçladı.
2- Kılıçdaroğlu’nun HDP ile ittifak yaparak Akşener’i tasfiye etmeye çalıştığını ima etti.
Belli ki Erdoğan, HDP ile işbirliğini muhalefetin yumuşak karnı olarak görüyor. Millet İttifakı’nı HDP-PKK üzerinden sıkıştıracak. Akşener’e ise HDP üzerinden “Gel, gel” yapıyor. Peki, Akşener gelir mi? Sanmam..."
122001
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:08Flash TV'nin yeni dönem afişinde yer alan iki isim, kanalla anlaşamadıklarını açıkladı
09:04Şişli'de 'cama sıfır apartman' tartışma konusu oldu: Gerekçesi arsa işgaliymiş
08:54AK Parti yöneticisi: 'Cumhurbaşkanımız, Kılıçdaroğlu’nun, Akşener’i harcadığını düşünüyor'
08:47Merkez Bankası yetkilileri bugün yatırımcılarla buluşacak
08:42İŞKUR duyurdu: 130 bin eleman alınacak
08:36Yunusları takip ettiler, 15 bin lüfer yakaladılar
08:16Netflix, ‘Squid Game’de numarası göründüğünden beri telefonu susmayan kadın için harekete geçti
08:11Ahmet Hakan'dan Başak Demirtaş yazısı: Neler oluyor yahu, kehanet doğru mu çıkacak?
07:49George Clooney eşine Batman ve Robin'i yasakladı: Bana biraz saygı duymasını istiyorum
07:31Meteoroloji'den İstanbul başta olmak üzere birçok ile sağanak yağış uyarısı
06:56Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı
06:37Otomobilin çarptığı ayı öldü
06:32Boşanma tebligatı gelince kalbine ateş ederek intihar etti
06:25Müsilaj Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
06:21İstanbul'da kağıt toplayıcılarına bir operasyon daha
05:36Fransa’nın geri çağırdığı Canberra Büyükelçisi, Avustralya’ya dönecek
05:20Marul tarlada 50 kuruş, markette 8 lira
05:08Pfizer tüm kasabayı aşılayarak Kovid-19 aşısının ne kadar etkili olduğunu araştıracak
04:52İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 10 kilo 411 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
04:31Kanada’da kamu görevlilerine ay sonuna kadar iki doz Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirildi