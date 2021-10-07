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AK Partili Akbaşoğlu: Parlamenter sistemi isteyen partiler doğrudan demokrasiye alışamamışlar
AK Partili Akbaşoğlu: Parlamenter sistemi isteyen partiler doğrudan demokrasiye alışamamışlar
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Parlamenter sistemi isteyen partiler, milletimize güvenmediklerini ortaya koyuyorlar. Doğrudan demokrasiye... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T22:08+0300
2021-10-07T22:08+0300
politika
ak parti
türkiye
muhammet emin akbaşoğlu
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TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, parlamenter sisteme dönüşle ilgili çalışmalar yapan muhalefet partilerini eleştirdi.Akbaşoğlu, "Parlamenter sistemi isteyen partiler, milletimize güvenmediklerini ortaya koyuyorlar. Zira milletimize ait olan cumhurbaşkanını seçme yetkisini milletimizden geri almak istiyorlar. Buna bir türlü tahammül edememişler. Doğrudan demokrasiye alışamamışlar" dedi.
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ak parti, türkiye, muhammet emin akbaşoğlu

AK Partili Akbaşoğlu: Parlamenter sistemi isteyen partiler doğrudan demokrasiye alışamamışlar

22:08 07.10.2021
© AAAK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© AA
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Parlamenter sistemi isteyen partiler, milletimize güvenmediklerini ortaya koyuyorlar. Doğrudan demokrasiye alışamamışlar" dedi.
TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, parlamenter sisteme dönüşle ilgili çalışmalar yapan muhalefet partilerini eleştirdi.
Akbaşoğlu, "Parlamenter sistemi isteyen partiler, milletimize güvenmediklerini ortaya koyuyorlar. Zira milletimize ait olan cumhurbaşkanını seçme yetkisini milletimizden geri almak istiyorlar. Buna bir türlü tahammül edememişler. Doğrudan demokrasiye alışamamışlar" dedi.
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