https://tr.sputniknews.com/20211007/ak-partili-akbasoglu-parlamenter-sistemi-isteyen-partiler-dogrudan-demokrasiye-alisamamislar--1049625947.html

AK Partili Akbaşoğlu: Parlamenter sistemi isteyen partiler doğrudan demokrasiye alışamamışlar

AK Partili Akbaşoğlu: Parlamenter sistemi isteyen partiler doğrudan demokrasiye alışamamışlar

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Parlamenter sistemi isteyen partiler, milletimize güvenmediklerini ortaya koyuyorlar. Doğrudan demokrasiye... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T22:08+0300

2021-10-07T22:08+0300

2021-10-07T22:08+0300

politika

ak parti

türkiye

muhammet emin akbaşoğlu

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TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, parlamenter sisteme dönüşle ilgili çalışmalar yapan muhalefet partilerini eleştirdi.Akbaşoğlu, "Parlamenter sistemi isteyen partiler, milletimize güvenmediklerini ortaya koyuyorlar. Zira milletimize ait olan cumhurbaşkanını seçme yetkisini milletimizden geri almak istiyorlar. Buna bir türlü tahammül edememişler. Doğrudan demokrasiye alışamamışlar" dedi.

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ak parti, türkiye, muhammet emin akbaşoğlu