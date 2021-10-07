AK Partili Akbaşoğlu: Parlamenter sistemi isteyen partiler doğrudan demokrasiye alışamamışlar

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, parlamenter sisteme dönüşle ilgili çalışmalar yapan muhalefet partilerini eleştirdi.Akbaşoğlu, "Parlamenter sistemi isteyen partiler, milletimize güvenmediklerini ortaya koyuyorlar. Zira milletimize ait olan cumhurbaşkanını seçme yetkisini milletimizden geri almak istiyorlar. Buna bir türlü tahammül edememişler. Doğrudan demokrasiye alışamamışlar" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Parlamenter sistemi isteyen partiler, milletimize güvenmediklerini ortaya koyuyorlar. Doğrudan demokrasiye alışamamışlar" dedi.
TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, parlamenter sisteme dönüşle ilgili çalışmalar yapan muhalefet partilerini eleştirdi.
Akbaşoğlu, "Parlamenter sistemi isteyen partiler, milletimize güvenmediklerini ortaya koyuyorlar. Zira milletimize ait olan cumhurbaşkanını seçme yetkisini milletimizden geri almak istiyorlar. Buna bir türlü tahammül edememişler. Doğrudan demokrasiye alışamamışlar" dedi.