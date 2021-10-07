https://tr.sputniknews.com/20211007/ak-partili-dagdan-kilicdarogluna-videolu-yanit-1049594358.html

AK Partili Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na videolu yanıt

AK Partili Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na videolu yanıt

AK Partili Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısındaki sözlerini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na video ile yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun daha... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T00:09+0300

2021-10-07T00:09+0300

2021-10-07T00:09+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

chp

pkk

kemal kılıçdaroğlu

hamza dağ

anayasa

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, “Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor ‘Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz’ diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor” ifadelerini kullanmıştı Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a sosyal medya hesabından tepki göstererek, "AK Parti’nin ileri gelenleri “Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini” talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!" ifadelerini kullandı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımına bir video ile cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun daha önce yaptığı açıklamaları içeren görüntüleri paylaşan Dağ, "Hal ve tavırlarınız gösteriyor ki B12 eksikliğiniz olabilir. Sanıyoruz ki bazı şeyleri unutuyorsunuz. Kim ne demiş hatırlatalım Sayın Kılıçdaroğlu" dedi.

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recep tayyip erdoğan, chp, pkk, kemal kılıçdaroğlu, hamza dağ, anayasa, cumhuriyet halk partisi (chp)